Олімпійська чемпіонка назвала людину, яка змінила філософію біатлону в Норвегії

Денис Іваненко — 23 березня 2026, 14:35
Марте Ульсбю-Ройселан висловилась про тренера збірної Норвегії з біатлону Зігфріда Мазе, який після завершення сезону-2025/26 залишає національну команду.

Її слова цитує NRK.

Триразова олімпійська чемпіонка заявила, що французький наставник виконав неймовірну роботу. Вона високо оцінила його внесок у прогрес норвезького біатлону.

"Він зробив неймовірно багато для норвезького біатлону. Заповнити його місце буде складно. Вся філософія біатлону змінилася, коли він увійшов у федерацію. Раніше головною була лижна підготовка", – сказала Ульсбю-Ройселан.

Зазначимо, що Зігфрід Мазе очолював норвезьку збірну з 2016 року. Про своє рішення він оголосив ще перед початком сезону-2025/26.

Французький спеціаліст уже повідомив, що повертається працювати в рідну країну з національною командою. Яку саме посаду обійматиме, тренер поки не повідомляв, проте анонсував, що це має стати відомо офіційно вже 23 березня.

Читайте також :
Кубок світу Тріумф французів, стрік Легрейда та провал України. Підсумки Голменколлена
Зігфрід Мазе

Мазе: На мій відхід зі збірної Норвегії вплинуло завершення кар’єри Йоганнеса Бо
Тренував братів Бо і Легрейда: Мазе залишить чоловічу збірну Норвегії

