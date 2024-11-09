Легендарна біатлоністка встановила світовий рекорд зі швидкості сходження до вершини гори в Гімалаях та назад

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр у Непалі встановила світовий рекорд зі швидкості сходження до вершини гори Ама-Даблам та назад.

Дальмаєр, яка завершила кар'єру в 2019-му у віці 25 років, за 12 годин, 1 хвилину й 11 секунд піднялася з базового табору на висоті 4576 м на гору висотою 6812 м. Жодна жінка ще не робила цього так швидко.

Легендарна біатлоністка опублікувала відповідні фотографії та відео в соціальних мережах і перебуває в повному захваті від свого досвіду в Гімалаях.

"Це був неймовірний день у всіх відношеннях, я змогла повністю віддатися стежці та красі ландшафту", – написала Дальмаєр в Instagram після повернення з надзвичайно красивої, але також вимогливої ​​вершини.

Зазначимо, що чоловічий світовий рекорд за швидкістю сходження належить французу Матео Жакму, який у 2023 році подолав шлях до вершини та назад за 6 годин і 24 хвилини.