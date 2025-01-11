Став відомий склад збірної України на змішані естафети в Обергофі

Тренерський штаб зірної України з біатлону визначився зі складом на змішані естафети в межах четвертого етапу Кубку світу в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Склад збірної України на змішані естафети Кубку світу

Синглмікст: Антон Дудченко, Ірина Петренко

Змішана естафета: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна, Христина Дмитренко

Зазначимо, що Україна вперше представила такі склади на рівні етапів Кубку світу.

Естафети відбудуться у неділю, 12 січня. Синглмікст стартує о 13:20, змішана естафета розпочнеться о 15:30 за київським часом.