Володарка Великого кришталевого глобуса вдруге стала мамою
У колишньої чеської біатлоністки Габріели Коукалової народилася друга дитина.
Про це вона повідомила в інстаграмі.
У неї та її партнера Мілоша Кадержабека народилася донька. Дівчинку назвали Глорія Габріела.
"Наші серця сповнені любові. З величезною радістю представляємо вам нашу Глорію Габріелу. Ми неймовірно щасливі, що все минуло добре та що ми нарешті можемо тримати її на руках.
Ласкаво просимо у світ, наша дівчинко. Ми безмежно щасливі, що ти в нас є", – написала Коукалова.
Зазначимо, що пара вдруге стала батьками. У вересні 2021 року в них народилася донька Ізабела Габріела.
Чеська біатлоністка завершила кар'єру у 2019 році. Вона двічі ставала чемпіонкою світу та є 3-разовою олімпійською призеркою.
Також Коукалова очолювала світовий рейтинг. Вона виграла загальний залік Кубку світу з біатлону сезону-2015/16, здобувши Великий кришталевий глобус.