Володарка Великого кришталевого глобуса вдруге стала мамою

У колишньої чеської біатлоністки Габріели Коукалової народилася друга дитина.

Про це вона повідомила в інстаграмі.

У неї та її партнера Мілоша Кадержабека народилася донька. Дівчинку назвали Глорія Габріела.

"Наші серця сповнені любові. З величезною радістю представляємо вам нашу Глорію Габріелу. Ми неймовірно щасливі, що все минуло добре та що ми нарешті можемо тримати її на руках.

Ласкаво просимо у світ, наша дівчинко. Ми безмежно щасливі, що ти в нас є", – написала Коукалова.