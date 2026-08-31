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Володарка Великого кришталевого глобуса вдруге стала мамою

Денис Іваненко — 31 серпня 2026, 12:42
Володарка Великого кришталевого глобуса вдруге стала мамою
Габріела Коукалова
Instagram

У колишньої чеської біатлоністки Габріели Коукалової народилася друга дитина.

Про це вона повідомила в інстаграмі.

У неї та її партнера Мілоша Кадержабека народилася донька. Дівчинку назвали Глорія Габріела.

"Наші серця сповнені любові. З величезною радістю представляємо вам нашу Глорію Габріелу. Ми неймовірно щасливі, що все минуло добре та що ми нарешті можемо тримати її на руках.

Ласкаво просимо у світ, наша дівчинко. Ми безмежно щасливі, що ти в нас є", – написала Коукалова.

Зазначимо, що пара вдруге стала батьками. У вересні 2021 року в них народилася донька Ізабела Габріела.

Чеська біатлоністка завершила кар'єру у 2019 році. Вона двічі ставала чемпіонкою світу та є 3-разовою олімпійською призеркою.

Також Коукалова очолювала світовий рейтинг. Вона виграла загальний залік Кубку світу з біатлону сезону-2015/16, здобувши Великий кришталевий глобус.

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