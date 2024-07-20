Норвезька біатлоністка Тандреволд зламала руку

Лідерка жіночої збірної Норвегії з біатлону Інґрід Ландмарк Тандреволд зазнала болючого падіння під час однієї з гонок, внаслідок чого зламала руку.

Про це вона розповіла порталу Nettavisen Sport.

"Я впала і помітила, що з моєю рукою щось не так. Вона виявилася зламана. Зараз моя рука у гіпсі, і я не знаю, наскільки довго в ньому буду. Тепер я тренуватимуся альтернативним та творчим способом", — заявила Тандреволд.

За оцінками лікарів, процес відновлення будете проходити приблизно 4-5 тижнів. 3 тижні рука Тандреволд буде в гіпсі та ще 7-14 днів — у підтримувальній шині.

Тандреволд — чотириразова чемпіонка світу та переможниця етапів Кубка світу в особистих перегонах. У сезоні-2023/24 27-річна біатлоністка посіла третє місце у загальному заліку Кубка світу.