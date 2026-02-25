Дворазова олімпійська чемпіонка незаконно відвідала окупований Донецьк

Олімпійська чемпіонка з біатлону росіянка Ольга Зайцева незаконно відвідала окупований Донецьк.

Про це повідомляє Главком.

На окуповану Донеччину Зайцева потрапила, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни.

У Донецьку вона провела зустріч із головою так званої ДНР та ватажком "шахтарської дивізії" Костянтином Кузьміним, який перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Канади та Японії.

Також Зайцева провела пропагандистську зустріч в училищі олімпійського резерву в Донецьку. Крім того, вона відвідала окупований Новоазовськ. Там вона провела пропагандистську зустріч зі школярами та викладачами.

Ольга Зайцева – російська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Турина та Ванкувера, триразова чемпіонка світу, заслужений майстер спорту Росії, член збірної Росії з 2001 року.

1 грудня 2017 року рішенням Міжнародного олімпійського комітету за порушення антидопінгових правил позбавлена срібної медалі Олімпійських ігор 2014 року в Сочі та отримала довічну заборону брати участь в Олімпійських іграх.