Збірна України вийшла до фіналу Євроліги-2024
Збірна України з пляжного футболу здобула розгромну перемогу над Латвією в півфіналі Євроліги-2024 у дивізіоні B, що відбувається в грузинському Батумі.
Зустріч завершилася з рахунком 4:0. У фіналі, який відбудеться завтра, 21 липня, українці зустрінуться з переможцем пари Грузія — ОАЕ.
Євроліга-2024 — Дивізіон B
1/2 фіналу, 20 липня
Україна — Латвія 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Зборовський, 2:0 - 8 Потапов, 3:0 - 22 Корнійчук, 4:0 - 24 Щитник
Склад збірної України: Неруш, Пославський, Левченко, Корнійчук, Зборовський, Пашко, Заворотний, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Щериця.
Попередження: Щериця 2'