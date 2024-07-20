Збірна України вийшла до фіналу Євроліги-2024

Збірна України з пляжного футболу здобула розгромну перемогу над Латвією в півфіналі Євроліги-2024 у дивізіоні B, що відбувається в грузинському Батумі.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0. У фіналі, який відбудеться завтра, 21 липня, українці зустрінуться з переможцем пари Грузія — ОАЕ.

Євроліга-2024 — Дивізіон B

1/2 фіналу, 20 липня

Україна — Латвія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Зборовський, 2:0 - 8 Потапов, 3:0 - 22 Корнійчук, 4:0 - 24 Щитник

Склад збірної України: Неруш, Пославський, Левченко, Корнійчук, Зборовський, Пашко, Заворотний, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Щериця.

Попередження: Щериця 2'