Збірна України здолала ОАЕ та стала переможцем Євроліги-2024

Збірна України з пляжного футболу перемогла команду ОАЕ у фіналі Євроліги-2024 у дивізоні B.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Вже на 1-й хвилині Андрій Пашко ударом із середини поля відкрив рахунок. Але відразу ж араби перехопили ініціативу, і голкіпер "синьо-жовтих" Олександр Пославський декілька разів рятував ворота. Однак, на 8 і 9 хвилинах, після ударів Мусаба та Хумайда, ОАЕ зуміли вийти вперед. І все ж на першу перерву суперники пішли за нічийного рахунку. Олег Зборовський ударом головою відновив паритет — 2:2.

У другій 12-хвилинці команди мали багато моментів, однак відзначитися вдалося лише Дмитру Войтенку, який на 20-й хвилині бездоганно виконав стандарт. У третьому періоді крапку в зустрічі на останніх секундах поставив Олег Щитник.

Євроліга-2024 — Дивізіон B

Фінал, 21 липня

Україна — ОАЕ 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 1 Пашко, 1:1 - 8 Мусаб, 1:2 - 9 Хумайд, 2:2 - 10 Зборовський, 3:2 - Войтенко 20, 4:2 - 36 Щитник.

Україна: Неруш, Пославський, Левченко, Корнійчук, Зборовський, Пашко, Заворотний, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Щериця, Росс.

Відтак Україна стала тріумфатором Дивізіону B. Наразі невідомо, де виступатимуть "синьо-жовті" в наступному сезоні Євроліги — це буде визначено організацією, що проводить змагання — BSWW. Раніше українська команда втратила місце у Дивізіоні A внаслідок бойкоту турніру у 2023 році через участь збірної білорусі.