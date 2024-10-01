Костенко визначився зі складом збірної України на матчі відбору до ЧС-2025

У вівторок, 1 жовтня, національна збірна України з пляжного футболу вирушила до Іспанії (Кадіс), де зіграє у відборі до ЧС-2025.

Про це повідомила пресслужба Асоціації пляжного футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Микола Костенко визначився зі складом команди на відбір:

Голкіпери: Андрій Неруш, Олександр Пославський, Роман Пазенко

Універсали: Іван Глуцький, Олег Зборовський, Андрій Борсук, Андрій Пашко, Нікіта Левченко, Тимофій Листопад, Олег Сіренко, Ігор Левченко, Антон Росс.

Нагадаємо, матчі відбору пройдуть у Кадісі у період з 4 по 13 жовтня. У першому раунді збірна України потрапила до групи F разом із командами Польщі та Норвегії.

За підсумками першого групового раунду 16 команд вийдуть до 1/8 фіналу – перші й другі збірні з кожної групи та чотири найкращі треті. Далі переможці 1/8 фіналу утворять нові два квартети, по дві найкращі команди з яких отримають перепустки на ЧС-2025.

В останній день змагань учасники відбору зіграють стикові матчі за розподіл місць на турнірі. Поєдинки 1/16 фіналу, другий груповий турнір та стикові матчі пройдуть 9—13 жовтня.