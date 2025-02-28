Збірна України U-16 вийшла в 1/4 Суперфіналу ЄЮБЛ

Збірна України U-16 з перемоги стартувала у Суперфіналі Європейської юнацької баскетбольної ліги (ЄЮБЛ), перегравши в 1/8 фінський БК Нокіа.

Матч завершився з рахунком 65:51.

В складі збірної України дабл-дабл оформив Євген Татунчак – 19 очок, 13 підбирань, 5 перехоплень. 12 очок набрав Артем Дьордяй.

Суперфінал ЄЮБЛ

1/8 фіналу, 27 лютого

Україна U-16 – БК Нокіа (Фінляндія) 65:51 (11:12, 17:17, 15:9, 22:13)

Україна: Петрик 2 + 7 підбирань + 4 передачі, Дьордяй 12, Алілуйко 3, Татунчак 19 + 13 підбирань + 5 перехоплень – 6 втрат, Палюх 2 + 6 підбирань – старт; Карабець 8, Косенко 8 – 4 втрати, Чжан 5 + 5 підбирань + 5 передач, Ганицький 4, Семенов 2

В чвертьфіналі Україна зіграє проти місцевої БК Югла, яка виграла всі 9 матчів в сезоні ЄЮБЛ, а в 1/8 фіналу розгромила команду ІВА Скоп'є 127:68. Матч відбудеться сьогодні, 28 лютого, о 18:00.