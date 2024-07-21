Скапінцев допоміг Нью-Йорку перемогти Атланту в Літній лізі НБА
Нью-Йорк з українцем Дмитром Скапінцевим здобув перемогу над Атлантою в матчі Літньої ліги НБА.
Матч завершився з рахунком 90:82. 26-річний українець відіграв 12 хвилин та за цей час заробив 9 очок (3/5 з гри, 3/4 штрафні) та 4 підбирання.
Літня ліга НБА
21 липня
Нью-Йорк — Атланта 90:82 (18:21, 25:17, 24:22, 23:22)
Зазначимо, що Літня ліга НБА традиційно відбувається у міжсезоння, де клуби перевірять вміння задрафтованих новачків, молодих талантів та потенційних кандидатів в команду.
Нагадаємо, у грудні Скапінцев дебютував за Нікс в НБА. На його рахунку два матчі, в яких він не відзначився результативними діями. На початку січня українця відрахували з команди.
Решту частину сезоні він відіграв за Вестчестер Нікс у регулярному чемпіонаті G-ліги.