Екстренер Кривбаса став головним тренером в академії SBA

Колишній головний тренер учасника баскетбольної Суперліги криворізького Кривбаса Олександр Ворона очолив академію баскетболу SBA в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба академії.

"Підписання такого фахівця стало справжнім викликом, але для SBA немає нічого неможливого! Олександр Валентинович має величезний досвід у вихованні спортсменів та знає, як перетворити юних на справжніх професіоналів. Не втрать свій шанс приєднатися до клубу та тренуватися з професіоналами", – йдеться у повідомленні.

Ворона тренував Кривбас з осені 2023 року. Під його керівництвом команда суттєво додала у результатах.

Раніше ексцентровий Кривбасу Товкач перейшов до Старого Луцька.