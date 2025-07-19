Екстренер Кривбаса став головним тренером в академії SBA
SBA
Колишній головний тренер учасника баскетбольної Суперліги криворізького Кривбаса Олександр Ворона очолив академію баскетболу SBA в Одесі.
Про це повідомляє пресслужба академії.
"Підписання такого фахівця стало справжнім викликом, але для SBA немає нічого неможливого! Олександр Валентинович має величезний досвід у вихованні спортсменів та знає, як перетворити юних на справжніх професіоналів. Не втрать свій шанс приєднатися до клубу та тренуватися з професіоналами", – йдеться у повідомленні.
Ворона тренував Кривбас з осені 2023 року. Під його керівництвом команда суттєво додала у результатах.
Раніше ексцентровий Кривбасу Товкач перейшов до Старого Луцька.