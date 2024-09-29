Центровий збірної України буде виступати у другому за силою дивізіоні Польщі

Баскетболіст збірної України Олександр Антипов перейде до польського клубу Лодзь, який грає у другому за силою дивізіоні країни.

Про це повідомляє портал Eurobasket.com, а також сайт уболівальників команди.

Лодзь на офіційному сайті та у соцмережах ще не підтвердив перехід.

Антипов останні два сезони виступав у Японії, де захищав кольори Каназава Баскет та Шанань Юнайтед.

В України бігмен представляв Донецьк, Хімік та Прометей.