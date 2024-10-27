Трипл-дабл Леброна Джеймса приніс Лейкерс перемогу над Сакраменто, Фінікс обіграв Даллас

У ніч на 27 жовтня відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Лейкерс продовжили переможну серію в домашній зустрічі з Сакраменто, здійснивши ривок 21:0 у заключній 12-хвилинці. Леброн Джеймс оформив трипл-дабл (32+14+10). На рахунку зіркового баскетболіста 16 очок, 5 підбирань і 6 передач у вирішальній 4-й чверті.

Фінікс на своєму майданчику обіграв Даллас, Кевін Дюрент набрав 31 очко. Кліпперс виграли у Денвера завдяки 37 очкам Нормана Пауелла. 41+9+4 від Ніколи Йокича не вистачило для перемоги.

Національна баскетбольна асоціація-2024/25

Регулярний чемпіонат, 27 жовтня

Денвер – Кліпперс – 104:109 (19:27, 23:21, 29:22, 33:39)

Вашингтон – Клівленд – 116:135 (25:28, 28:31, 28:38, 35:38)

Детройт – Бостон – 118:124 (31:42, 31:31, 31:21, 25:30)

Шарлотт – Маямі – 106:114 (23:23, 25:33, 24:27, 34:31)

Мемфіс – Орландо – 124:111 (34:24, 35:19, 21:35, 34:33)

Міннесота – Торонто – 112:101 (32:18, 24:26, 33:28, 23:29)

Чикаго – Оклахома – 95:114 (21:26, 18:33, 26:29, 30:26)

Сан-Антоніо – Г’юстон – 109:106 (38:31, 24:10, 25:28, 22:37)

Фінікс – Даллас – 114:102 (28:26, 35:29, 28:25, 23:22)

Лейкерс – Сакраменто – 131:127 (28:26, 36:34, 23:34, 44:33)