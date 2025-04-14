Регулярний сезон позаду: букмекери визначили фаворитів плейін НБА

Сьогодні, 14 квітня, завершився регулярний сезон у Національній баскетбольній асоціації.

Визначилися пари плейоф і плейін. Американські букмекери назвали свої котирування на дуелі.

Наприклад, у матчі між Голден Стейт і Мемфісом явну перевагу віддають саме "воїнам". На їхню перемогу коефіцієнт становить близько 1,4. "Ведмеді" вважаються андердогом – 3,45. Тотал пропонується на рівні 230 очок за гру.

В іншій парі Західної конференції також перевагу надають команді, яка гратиме вдома – прохід "Сакраменто" оцінюють коефіцієнтом 1,5/1,6. Минулорічний фіналіст "Даллас Маверікс має більше шансів, ніж Мемфіс у попередній парі – 2,7.

Схожі прогнози і на дуель 7 та 8 місць на Сході. Прохід Орландо – 1,5. Прохід Атланти – 2,8.

Найбільш рівним матчем вважається зустріч між Чикаго та Маямі. Перемогу Буллз оцінюють у 1,9, а на Гіт – практично такий самий коефіцієнт – 1,95.

NBA

Fox Sports опублікував загальний рейтинг усіх учасників постсезону. Фаворитом є Оклахома. Трохи гірші шанси має Бостон. Також до трійки претендентів на Кубок Ларрі О'Браєна потрапив "Клівленд".

FoxSports

Голден Стейт, який наразі ще не гарантував собі участь у плейоф, посідає п’яте місце.