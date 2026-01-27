Дончич найшвидше в історії набрав 2000 очок за Лейкерс

Зірковий захисник Лейкерс Лука Дончич став найшвидшим гравцем, що досяг позначки у 2000 очок в історії клубу.

Про це повідомляє Basket News.

Після фантастичної гри проти Чикаго, де словенець записав у свій актив 46 очок, 11 передач та 7 підбирань, Дончич побив рекорд Джорджа Мікана.

Словенському баскетболісту знадобилось 65 ігор за Лейкерс, щоб побити досягнення Мікана, який набрав 2000 очок за 72 гри за Міннеаполіс Лейкерс.

Також Дончич став першим гравцем після Кобі Браянта, який за одну гру набрав 45+ очок, 10+ передач та 5+ триочкових.

Цього сезону Лука Дончич лідирує в НБА за кількістю очок, набираючи в середньому 33,4, 8,7 передач і 7,8 підбирань.

Після перемоги над Чикаго Лос-Анджелес Лейкерс покращили свій результат у конференції до 28-17, що є п'ятим найкращим показником на Заході.