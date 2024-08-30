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Гравець збірної Сербії, який пропустив рік після втрати нирки, знайшов новий клуб

Руслан Травкін — 30 серпня, 08:41
Гравець збірної Сербії, який пропустив рік після втрати нирки, знайшов новий клуб
Боріша Симанич (№28)
Getty images

Сербський форвард Боріша Симанич тренується у складі боснійського клубу Ігокеа.

Про це повідомляє видання Mozzart Sport.

Як інформує джерело, сторони ще не погодили контракт, але все йде до того. 26-річний Симанич повністю пропустив сезон-2023/24, оскільки у вересні 2023 року на чемпіонаті світу отримав важкий удар ліктем у тулуб під час гри з Південним Суданом. Лікарі змушені були видалити йому нирку.

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За кар'єру він грав за Црвєну Звєзду, ФМП, Мега Баскет та Сарагосу. Ігокеа — учасник Адріатичної ліги та Ліги чемпіонів.

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