Екслегіонер Київ-Баскета: Мені сподобалося грати в Україні

Американський форвард Брентлі Байнум, який минулого сезону був лідером Київ-Баскета, розповів, що йому сподобалося грати в Україні.

Про це він зізнався у коментарі для порталу Eurobasket.com.

"Мені сподобалося грати в Україні. Чемпіонат мав справді хорошу репутацію до війни. Я точно нервував перед переходом туди, тому що не знав, чого очікувати. Все не зовсім так, як ви бачите в новинах. Мої товариші по команді та тренери дуже добре попрацювали, щоб я почувався комфортно та розповідали (про ситуацію в країні – прим.). Я відчував, що якщо вони не хвилюються, чому я маю хвилюватися? Це був досвід, який вартував того", – зізнався Байнум.

Також він розповів, що зараз в Україну їдуть мало представників США через різні причини.

"Я б не сказав, що американці ігнорують (чемпіонат України – примю), вони просто не почуваються в безпеці. У моїй команді було ще двоє американців, але вони не відчували себе в безпеці, залишаючись там. Багато гравців не хочуть ризикувати, особливо якщо їм доводиться мати справу з мовним бар’єром і загрозою війни", - додав американський баскетболіст.

Нагадаємо, Байнум минулого сезону у Суперлізі набирав 20,3 очка та 5,3 підбирання за матч. За підсумками чемпіонату гравець був обраний у другу символічну п'ятірку чемпіонату.