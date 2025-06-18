Майже 2,3 метри у 18 років: юна баскетболістка дебютувала за збірну Китаю

18-річна Чжан Цзию зі зростом 2.26 метри успішно дебютувала за національну збірну Китаю з баскетболу.

Про це пише видання South China Morning Post.

Чжан дебютувала за основну збірну в товариському поєдинку проти Боснії і Герцеговини. А згодом – провела ще один матч проти цього ж суперника.

При цьому, китаянка відзначилася достатньо солідною статистикою: центрова зі зростом 2.26 метри набрала 34 очки та 14 підбирань за трохи більше 27 хвилин у двох матчах.

"Це найкраща гравчиня, яку я коли-небудь бачив, вона відіграє провідну роль у жіночій збірній Китаю", – сказав Емір Халіміч, головний тренер Боснії і Герцеговини.

Тренер збірної Китаю Гун заявив, що очікує від Чжан ключової ролі на Олімпіаді-2028 в Лос-Анджелесі.

18 червня Чжан Цию зіграє за свою збірну у товариському матчі проти Японії.

Раніше стало відомо, що бігмен національної збірної України Володимир Герун продовжить грати у чемпіонаті Японії.