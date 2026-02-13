Збірна України обіграла Німеччину та вийшла у півфінал командного чемпіонату Європи

Збірна України з бадмінтону обіграла команду Німеччини на командному чемпіонаті Європи.

Свої матчі виграла Поліна Бугрова, Євгенія Кантемир, Софія Лаврова, а також парну зустріч, де "синьо-жовтих" представляли Бугрова та Кантемир. Натомість дует Раія Альмалалха та Анастасія Алимова зазнали поразки у своєму поєдинку.

Перемога дозволила українкам посісти друге місце у групі 1, в їх активі також звитяга над Естонію (4:1) та поразка від лідера - команди Данії (0:5).

У півфіналі суперником збірної України стане саме Данія. В іншій парі 1/2 фіналу зустрінуться Туреччина та Болгарія.

Матч плейоф відбудуться у суботу, 14 лютого.