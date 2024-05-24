Лідера збірної України відсторонили від змагань через ставки

Лідера збірної України з бадмінтону та найрейтинговішого її гравця Дениса Боснюка відсторонили від змагань.

Про це повідомив спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

За словами Боснюка, його тимчасово відсторонили від участі в турнірах через порушення правил пов'язаних зі ставками на матчі, які він здійснив у 2022 році.

Термін відсторонення складатиме півтора року, що є більшим за мінімальний період (один рік), передбачений за відповідні порушення. Український бадмінтоніст вважає, що шансів оскаржити рішення організації у нього не має.

Таким чином Боснюк не зможе виступити на Олімпійських іграх у Парижі, де він гарантував свою участь. Також йому заборонено грати всі офіційні матчі, якщо вони проводяться під егідою Міжнародної федерації бадмінтону.

Нагадаємо, напередодні Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).