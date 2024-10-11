Гаас оголосили про співпрацю з Toyota

Команда Формули-1 Гаас оголосила про початок співпраці з Toyota Gazoo Racing, гоночним підрозділом японського автовиробника.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Японська компанія матиме статус офіційного технічного партнера американського колективу. Сторони обмінюватимуться технічними знаннями та ресурсами.

Як зазначається, Гаас отримають доступ до технічних потужностей Toyota Gazoo Racing, а у відповідь запропонують свій досвід і комерційні переваги як учасник Формули 1.

"Toyota Gazoo Racing буде і надалі розвивати власні знання та навички у різних сферах, співпрацюючи з командою, яка змагається на передових позиціях світового автоспорту", – пресслужба.

Нагадаємо, Toyota брала участь у Формулі-1 з 2002 по 2009 роки. Команда завоювала два поули, 13 разів фінішувала на подіумі, але не мала жодної перемоги на Гран-прі. За неї виступали такі пілоти, як Ральф Шумахер, Камуї Кобаясі та ін.