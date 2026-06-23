ССО презентували першу в Україні мілітарі дрифт-команду

Сили спеціальних операцій ЗСУ представили SOF Drift Team – першу в Україні, першу в Європі та третю у світі мілітарі дрифт-команду. Презентація відбулася під час третього етапу Ukrainian Drift Championship на автодромі "Чайка" під Києвом.

Новий проєкт поєднує автоспорт, підтримку ветеранів, благодійні ініціативи та популяризацію Сил спеціальних операцій серед цивільної аудиторії. У "ССО рекрутинг" наголошують, що команда матиме не лише спортивну, а й комунікаційну місію.

Наразі SOF Drift Team готується до дебюту в професійних змаганнях. Ім'я пілота команда поки не розкриває, його представлять ближче до офіційного старту професійних змагань.

instagram.com/sofua.drift

Ідея створення SOF Drift Team виникла близько півтора року тому, коли представники ССО звернули увагу на мілітарі-дрифт проєкти за кордоном. Зокрема, військові команди у США використовують автоспорт як інструмент рекрутингу та комунікації з цивільною аудиторією.

"Ми побачили, що цей досвід може працювати й в Україні", – розповідає військовий і менеджер команди з позивним "Бредлі".

За його словами, SOF Drift Team створювали не лише заради спортивних результатів. Проєкт має стати платформою для взаємодії між військовими та автоспортивною спільнотою, підтримувати благодійні ініціативи та допомагати розповідати про службу новій аудиторії.

"Стандартні формати комунікації вже не завжди працюють ефективно. Натомість людей об'єднують емоції, драйв, швидкість і командна робота. Через такі проєкти можна розповідати про службу зрозумілою мовою", – говорить "Бредлі".

Зауважимо, що дрифт – дисципліна автомобільного спорту, у якій пілоти проходять трасу в контрольованому заносі. Судді оцінюють не швидкість, а траєкторію, кут заносу, точність проходження зон і видовищність. Поєднання технічної майстерності та шоу зробило дрифт одним із найпопулярніших напрямків автоспорту серед молоді.

Під час презентації автомобіль SOF Drift Team став одним із найпомітніших у паддоку. Відвідувачі фотографувалися біля машини та цікавилися новим проєктом ССО.

instagram.com/sofua.drift

Організатори Ukrainian Drift Championship називають появу військової команди закономірним кроком для країни, яка понад чотири роки живе в умовах повномасштабної війни. Представник ГО "Український клуб автоспорту" Ярослав Деяк переконаний, що сьогодні спортивні спільноти не можуть існувати окремо від подій, які переживає країна.

"Для нас важливо підтримувати такі ініціативи, тому що вони об'єднують людей з різних середовищ навколо спільних цінностей. Сьогодні військові захищають країну, а наше завдання – створювати простір, де вони можуть залишатися частиною спільноти, знаходити підтримку та нові можливості після служби", – ділиться Деяк.

Сам Ukrainian Drift Championship є головною національною серією з дрифту в Україні. Чемпіонат проходить під егідою Автомобільної федерації України та об'єднує найсильніших українських пілотів. Після кількарічної паузи, спричиненої повномасштабним вторгненням, змагання повернулися та стали важливою подією для української дрифт-спільноти.

instagram.com/sofua.drift

Для SOF Drift Team презентація на третьому етапі Ukrainian Drift Championship стала офіційним стартом проєкту. Попереду – підготовка автомобіля, тренування та дебют у професійних змаганнях.

Сам етап виграв Костянтин Колобов (ART Motorsport), друге місце посів Артур Подлужний (13% Team), третє – Сергій Кремець (NoMotors), а нагороду Best Solo отримав Артем Хорольський.

instagram.com/sofua.drift

У команді не приховують амбіцій: у перспективі хочуть не лише стати повноцінними учасниками української дрифт-спільноти, а й боротися за високі результати на трасі. Наступний виклик для SOF Drift Team – довести, що вона здатна конкурувати не лише за увагу глядачів, а й за призові місця.