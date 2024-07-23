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Керівник Ред Булл: Нам потрібна літня перерва, ми відвикли від боротьби

Владислав Уткін — 23 липня, 19:15
Керівник Ред Булл: Нам потрібна літня перерва, ми відвикли від боротьби

Один із керівників австрійської команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко заявив, що не очікував такої запеклої боротьби із суперниками у цьому сезоні.

Слова 81-річного фахівця цитує FormulaPassion.

"Нам уже потрібна літня перерва. Після стартових гонок ми думали, що все складеться приблизно так, як минулого сезону. Але ситуація змінилася. І ми, і Макс від такого відвикли, від боротьби з конкурентами.

Нам необхідно взяти ситуацію під контроль, хоча ми лідируємо і в пілотському заліку, і в Кубку конструкторів", — сказав Марко.

Зазначимо, що чинний чемпіон Ф-1 Макс Ферстаппен не зміг здобути жодної перемоги протягом останніх трьох Гран-прі.

У заліку Кубку конструкторів Макларен продовжує скорочувати відрив. Британська команда має 338 очок, у Ред Булл — 389.

Red Bull Формула 1 Гельмут Марко

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