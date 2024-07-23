Керівник Ред Булл: Нам потрібна літня перерва, ми відвикли від боротьби

Один із керівників австрійської команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко заявив, що не очікував такої запеклої боротьби із суперниками у цьому сезоні.

Слова 81-річного фахівця цитує FormulaPassion.

"Нам уже потрібна літня перерва. Після стартових гонок ми думали, що все складеться приблизно так, як минулого сезону. Але ситуація змінилася. І ми, і Макс від такого відвикли, від боротьби з конкурентами.

Нам необхідно взяти ситуацію під контроль, хоча ми лідируємо і в пілотському заліку, і в Кубку конструкторів", — сказав Марко.