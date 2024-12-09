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Наш подарунок для тебе: команда Мерседеса красиво провела Гамільтона

Богдан Войченко — 9 грудня 2024, 14:05
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Наш подарунок для тебе: команда Мерседеса красиво провела Гамільтона

Гонка в Абу-Дабі стала останньою для Льюїса Гамільтона у команді Мерседес.

З 2025 року відомий гонщик Формули-1 переходить до Феррарі, тому партнери вирішили зробити йому символічний подарунок на прощання.

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Британському пілоту вручили шолом з емблемою Мерседеса, який повністю розписаний усіма людьми, що працювали з Льюїсом.

39-річний автогонщик ледве стримав емоції, щоб не розплакатися після такого драматичного моменту.

@mercedesamgf1 Our gift to you, Lewis ❤️ #LewisHamilton #Mercedes #F1 #Helmet #ThankYou ♬ original sound - Pitch Vista

Нагадаємо, Гамільтон завершив цей сезон на сьомій позиції загального заліку.

За свою кар'єру в Мерседесі британець провів 12 сезонів, зумівши завоювати шість чемпіонських титулів.

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