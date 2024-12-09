Наш подарунок для тебе: команда Мерседеса красиво провела Гамільтона
Гонка в Абу-Дабі стала останньою для Льюїса Гамільтона у команді Мерседес.
З 2025 року відомий гонщик Формули-1 переходить до Феррарі, тому партнери вирішили зробити йому символічний подарунок на прощання.
Британському пілоту вручили шолом з емблемою Мерседеса, який повністю розписаний усіма людьми, що працювали з Льюїсом.
39-річний автогонщик ледве стримав емоції, щоб не розплакатися після такого драматичного моменту.
Нагадаємо, Гамільтон завершив цей сезон на сьомій позиції загального заліку.
За свою кар'єру в Мерседесі британець провів 12 сезонів, зумівши завоювати шість чемпіонських титулів.