Наш подарунок для тебе: команда Мерседеса красиво провела Гамільтона

Гонка в Абу-Дабі стала останньою для Льюїса Гамільтона у команді Мерседес.

З 2025 року відомий гонщик Формули-1 переходить до Феррарі, тому партнери вирішили зробити йому символічний подарунок на прощання.

Британському пілоту вручили шолом з емблемою Мерседеса, який повністю розписаний усіма людьми, що працювали з Льюїсом.

39-річний автогонщик ледве стримав емоції, щоб не розплакатися після такого драматичного моменту.

Нагадаємо, Гамільтон завершив цей сезон на сьомій позиції загального заліку.

За свою кар'єру в Мерседесі британець провів 12 сезонів, зумівши завоювати шість чемпіонських титулів.