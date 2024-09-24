На честь Сенни у Бразилії збудують один із найвищих хмарочосів
У бразильському місті Балнеаріу-Камборіу планують збудувати один із найвищих у світі житлових хмарочосів, який отримає назву "Сенна" на честь відомого автогонщика Айртона Сенни.
Про це повідомляє designboom.com.
Авторкою проєкту є Лалаллі Сенна, племінниця триразового чемпіона Формули-1. Цією роботою вона хоче вшанувати пам'ять дядька.
Будівля матиме висоту 509 метрів. У скляний фасад будівлі вбудують смуги світла. Буля хмарочосу буде трек для перегонів.
Будинок спроєктований так, що більшість місця для житла складатимуть дво- й трирівневі пентхауси. Перший поверх віддадуть під магазина та розважальні заклади. На верхніх планують розмістити басейн, оздоровчий центр та тренажерний зал із тенісним кортом.
Айртон Сенна народився 21 березня 1960 року. З дитинства хлопчик захоплювався машинами та перегонами. У 1984 році дебютував у Формулі-1. Виступав за команди Тоулман, Лотус, Макларен та Вільямс. Під час Гран-прі Сан-Марино у 1994 році на сьомому колі машина Сенни зірвалася з траси у повороті "Тамбурелло" і на величезній швидкості врізалася в бетонну стіну. Внаслідок отриманих травм Айртон помер.