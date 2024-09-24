На честь Сенни у Бразилії збудують один із найвищих хмарочосів

У бразильському місті Балнеаріу-Камборіу планують збудувати один із найвищих у світі житлових хмарочосів, який отримає назву "Сенна" на честь відомого автогонщика Айртона Сенни.

Про це повідомляє designboom.com.

Авторкою проєкту є Лалаллі Сенна, племінниця триразового чемпіона Формули-1. Цією роботою вона хоче вшанувати пам'ять дядька.

Будівля матиме висоту 509 метрів. У скляний фасад будівлі вбудують смуги світла. Буля хмарочосу буде трек для перегонів.

Будинок спроєктований так, що більшість місця для житла складатимуть дво- й трирівневі пентхауси. Перший поверх віддадуть під магазина та розважальні заклади. На верхніх планують розмістити басейн, оздоровчий центр та тренажерний зал із тенісним кортом.

The world's tallest residential skyscraper has been proposed for Brazil. At 500-metres, the supertall Senna Tower in Balneário Camboriú would take the title from New York's 472-metre Central Park Tower.



Designed by Brazilian artist Lalalli Senna and set to contain 228 luxury… pic.twitter.com/FITtycjpHt — The B1M (@TheB1M) September 24, 2024

Айртон Сенна народився 21 березня 1960 року. З дитинства хлопчик захоплювався машинами та перегонами. У 1984 році дебютував у Формулі-1. Виступав за команди Тоулман, Лотус, Макларен та Вільямс. Під час Гран-прі Сан-Марино у 1994 році на сьомому колі машина Сенни зірвалася з траси у повороті "Тамбурелло" і на величезній швидкості врізалася в бетонну стіну. Внаслідок отриманих травм Айртон помер.