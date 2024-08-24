Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен оцінив шанси здобути перемогу на Гран-прі Нідерландів.

Слова гонщика цитує сайт Speed Week.

"За останні три роки мені щоразу вдавалося відлітати від суперників, стартуючи з поулу, і здобувати перемогу. Але цього разу я не ризикнув би говорити про те, що ми готові це повторити і знову досягти успіху.

Конкуренти випередили нас, Ред Булл треба робити більше. У першій практиці ми не змогли проїхати багато кіл через погодні умови. У другій практиці у нас з'явилося трохи чіткіше розуміння положення команди.

На даний момент ми недостатньо швидкі на одному колі, а також недостатньо швидкі і на довгій дистанції. Тож нам є над чим працювати. І я, якщо чесно, навіть не знаю, якого прогресу ми зможемо досягти. Факт у тому, що зараз ми не найшвидша команда, і нам потрібно шукати здатні це змінити", — сказав Ферстаппен.