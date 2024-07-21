Домінація Toyota продовжується: Рованперу виграв Ралі Латвії-2024
Фінський гонщик команди Toyota Gazoo Racing WRT Калле Рованперу здобув перемогу на етапі чемпіонату світу з ралі в Латвії. Його штурман — земляк Йонне Галттунен.
Друге місце посів ще один предтсавник Toyota — француз Себастьян Ож'є. Зазначимо, що на етапі в Португалії Рованперу та Ож'є також поділили 1-2 місця, але тоді першим на фініш приїхав Себастьян.
Господарі етапу, латвійські гонщики Ford Мартінс Сескс і Ренарс Френсіс, посіли сьоме місце.
Результати Ралі Латвії-2024
- Калле Рованперу (Toyota) — 2:31:47,6
- Себастьян Ож'є (Toyota) — +39,2
- Отт Танак (Hyundai) — +1:04,5
- Адрієн Фурмо (Ford) — +1:31,5
- Елфін Еванс (Toyota) — 1:42,7
- Такамото Катсута (Toyota) — +2:07
- Мартін Сескс (Ford) — +2:45,4
- Тьєррі Невілль (Hyundai) — +2:46,4
- Есапекка Лаппі (Hyundai) — +5:12,4
- Грегорі Мюнстер (Ford) — +5,23,1