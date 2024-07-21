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Домінація Toyota продовжується: Рованперу виграв Ралі Латвії-2024

Игорь Чернявский — 21 липня, 17:30
Домінація Toyota продовжується: Рованперу виграв Ралі Латвії-2024

Фінський гонщик команди Toyota Gazoo Racing WRT Калле Рованперу здобув перемогу на етапі чемпіонату світу з ралі в Латвії. Його штурман — земляк Йонне Галттунен.

Друге місце посів ще один предтсавник Toyota — француз Себастьян Ож'є. Зазначимо, що на етапі в Португалії Рованперу та Ож'є також поділили 1-2 місця, але тоді першим на фініш приїхав Себастьян.

Господарі етапу, латвійські гонщики Ford Мартінс Сескс і Ренарс Френсіс, посіли сьоме місце.

Результати Ралі Латвії-2024

  1. Калле Рованперу (Toyota) — 2:31:47,6
  2. Себастьян Ож'є (Toyota) — +39,2
  3. Отт Танак (Hyundai) — +1:04,5
  4. Адрієн Фурмо (Ford) — +1:31,5
  5. Елфін Еванс (Toyota) — 1:42,7
  6. Такамото Катсута (Toyota) — +2:07
  7. Мартін Сескс (Ford) — +2:45,4
  8. Тьєррі Невілль (Hyundai) — +2:46,4
  9. Есапекка Лаппі (Hyundai) — +5:12,4
  10. Грегорі Мюнстер (Ford) — +5,23,1
Ралі Латвії Калле Рованперу

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