Домінація Toyota продовжується: Рованперу виграв Ралі Латвії-2024

Фінський гонщик команди Toyota Gazoo Racing WRT Калле Рованперу здобув перемогу на етапі чемпіонату світу з ралі в Латвії. Його штурман — земляк Йонне Галттунен.

Друге місце посів ще один предтсавник Toyota — француз Себастьян Ож'є. Зазначимо, що на етапі в Португалії Рованперу та Ож'є також поділили 1-2 місця, але тоді першим на фініш приїхав Себастьян.

Господарі етапу, латвійські гонщики Ford Мартінс Сескс і Ренарс Френсіс, посіли сьоме місце.

Результати Ралі Латвії-2024