Усі дороги ведуть в Маранелло: Стало відомо, яку посаду може зайняти Ньюї в Феррарі
— 13 травня, 11:10
Починаючи з квітня 2025 року нинішній інженер Ред Булл Едріан Ньюї може стати суперконсультантом у Феррарі.
Про це повідомляє видання Sky Sports Italia.
Британський конструктор офіційно працюватиме в австрійській команді до 2025-го та зосередить свої зусилля на фінальній фазі проєкту гіперкару RB17.
Зазначається, що 65-річний інженер готовий до роботи в Скудерії Феррарі, однак узятися до роботи над новим болідом він зможе вже з 2026 року.
У 2026-му з введенням нового моторного регламенту Формула-1 перейде на "зелене" паливо.
Нагадаємо, що на шостому етапі Ф-1 у Маямі пілот Макларен Ландо Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі.