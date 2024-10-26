Ферстаппен: Всі думали, що я легко виграю титул чемпіона, а тепер подивіться де ми зараз

Триразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен відзначив оновлення Ред Булл, які не можуть принести йому легкий титул.

Його слова передає Racingnews365.

"Це, безумовно, було оновлення сфокусоване на продуктивності. Болід став набагато більш контрольованим принаймні збалансованим. Я думаю, що ми дуже добре виступили в середині сезону, коли ми не мали боліда-переможця або боліда, який міг би фінішувати другим. Думаю, ми багато чого оптимізували у цей період.

Коли ти борешся за чемпіонство, ти знаєш, що маєш бути на висоті в кожній гонці. Ти навряд чи можеш дозволити собі помилки, навіть коли виглядаєш добре. Тоді всі думали, що я знову дуже легко виграю чемпіонство. І подивіться, де ми зараз", – сказав Ферстаппен.