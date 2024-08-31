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Ферстаппен після практик у Монці назвав головний мінус боліда Ред Булл

Руслан Травкін — 31 серпня, 09:42
Ферстаппен після практик у Монці назвав головний мінус боліда Ред Булл
Макс Ферстаппен
Getty images

Нідерландський гонщик команди Ред Булл Макс Ферстаппен пожалівся на болід після практик у Монці напередодні Гран-прі Італії.

Його слова цитує сайт racingnews365.

"Сьогодні ми дуже багато випробували, і друга практика пройшла не надто здорово. Тим не менш, темп на довгій дистанції був трохи кращим.

Хоча зараз наш болід, як здається, надто агресивно працює з шинами. Цікаво, як ситуація розвиватиметься під час перегонів. У нас є хороші напрямки для роботи з налаштуваннями, потрібно лише трохи оптимізувати роботу боліда. І тоді, я думаю, що зможемо брати участь у боротьбі за найвищі місця.

Доводиться працювати над кількома напрямками при пошуку налаштувань, тому що для цієї машини немає єдиного чіткого шляху. Тому потрібно пробувати різні напрямки. Але зрештою для цього і потрібні практики", — сказав Ферстаппен.

Після 15 Гран-прі Макс має 295 очок. Його найближчим переслідувачем у загальному заліку є Ландо Норріс — 225. Макс ставав чемпіоном Ф-1 останні три чемпіонати.

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