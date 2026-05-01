Визначити GOAT: у 1984-му відбулася унікальна Гонка чемпіонів, яку сенсаційно виграв маловідомий Сенна

У нескінченому потоку суперечок між формулічними вболівальниками, в намаганні визначити найкращого гонщика усіх часів, чи не найбільшим бажанням є посадити усіх легендарних чемпіонів в однакові машини й побачити на практиці, хто ж той самий GOAT (Greatest of All Time).

Зрозуміло, ця ідея не має жодної можливості для її реалізації.

Проте мало хто вже пам'ятає, що така гонка була. У далекому 1984-му.

Гонка чемпіонів 1984 року на Нюрбургринзі

Увійшла в історію як подія з чи не найпотужнішим складом учасників у літописі автоспорту.

Після трирічного будівництва (перебудови) легендарної траси на автодромі Нюрбургринг у компанії Mercedes-Benz з'явилася ідея зібрати усіх на той час чемпіонів світу Формули-1. Щоб в абсолютно однакових умовах визначити найшвидшого пілота.

Перебудована до сезону 1984 року траса автодрому Нюрбургринг Вікіпедія

На той момент Формула-1 бачила у своїй новітній історії, починаючи з 1950 року, 21-го чемпіона.

Живими залишалися 14: Джек Бребем, Філл Гілл, Джон Сертіс, Денні Гальм, Нікі Лауда, Джеймс Гант, Джоді Шектер, Алан Джонс, Кеке Росберг, Хуан-Мануель Фанхіо, Джекі Стюарт, Емерсон Фіттіпальді, Маріо Андретті та Нельсон Піке.

Перші дев'ять (виділені вище жирним) взяли участь у перегонах. Решта – в силу різних причин відмовились. Фанхіо – через стан здоров'я, на той час аргентинцю було 72 роки. Він виступив як амбасадор. Нельсон Піке та Джекі Стюарт (принципово не змагався після гибелі свого друга Франсуа Севера) відмовились, а Маріо Андретті та Емерсон Фіттіпальді перебували за океаном на легендарній Indy 500.

На той момент Нюрбургринг не приймав перегонів з 1976 року, зі страшної аварії Нікі Лауди, в якій легендарний австрієць ледь не згорів живцем. Власне захід був приурочено до відкриття нової траси.

Ідея організаторів полягала в тому, щоб зібрати 20 найкращих (найтитулованіших) гонщиків на той час. Компанію вищезгаданим легендам склали: Карлос Ройтеманн, Джон Вотсон, Жак Лаффіт, Манфред Шуріті, Клаус Людвіг, Удо Шютц, Ганс Геррманн, Ален Прост, Стірлінг Мосс, Еліо де Анджеліс та Айртон Сенна.

24-річний бразилець, який того сезону лише дебютував у Формулі-1, потрапив до складу учасників в останній момент – Емерсон Фіттіпальді порекомендував замість себе свого земляка.

Перегони

Формат заїзду складав 12 кіл на абсолютно однакових авто – Mercedes-Benz 190 E 2.3-16. Це була абсолютно нова на той час спортивна модель 190 E, яку Mercedes-Benz офіційно презентував саме за допомогою цієї гонки. Автомобілі мали лише невеликі гоночні доопрацювання. Лідерами гонки стали два майбутні чемпіони.

Стартова решітка Гонки чемпіонів 1984 року Motorsport Images

Ален Прост завоював поул-позицію, випередивши Карлоса Ройтеманна, а третім став новачок Айртон Сенна, для якого це був лише четвертий етап у кар'єрі F1. Сенна відібрав лідерство у Проста вже на першому колі 12-колової дистанції. Інцидент з Еліо де Анджелісом відкинув Проста на 15-те місце, а сам де Анджеліс втратив два кола в боксах через ремонт.

В іншому ж у пелотоні панувала атмосфера фану. Джеймс Гант розважався тим, що зрізав повороти, а Джон Сертіс зосередився на тому, щоб просто довезти себе і машину цілими. Ганс Геррманн навмисно їхав обережно, бо планував викупити свій автомобіль після гонки.

До фінішу 12-го кола Ройтеманн опустився на третє місце. Лауда, який пропустив першу практику і кваліфікувався лише 14-м, зумів прорватися на другу сходинку подіуму, але так і не зміг наздогнати Сенну.

Бразилець побачив картатий прапор, випередивши багаторазового чемпіона світу на ідентичній техніці.

Айртон Сенна – переможець Гонки чемпіонів 1984 року Motorsport Images

Ця перемога, разом із другим місцем на Гран-прі Монако за кілька тижнів потому, стала початком стрімкого злету Сенни в автоспорті.

Переможний автомобіль Айртона відправили до музею Mercedes-Benz, де він перебуває і сьогодні. Машину Лауди купив швейцарський колекціонер, а решту 18 авто повернули до заводської специфікації та продали як серійні дорожні моделі.

Нікі Лауда і той самий Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Motorsport Images

Наступного року Прост здобув свій перший титул, а Сенна приєднався до цього елітного клубу у 1988-му, ставши справжньою іконою спорту.