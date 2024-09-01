Він мав стати першим німецьким чемпіоном: Штефан Беллоф – геній, який не відбувся

1 вересня 1985 року розбився автогонщик із ФРН – Штефан Беллоф, який залишив, нехай і невеликий, але дуже яскравий слід в історії Формули-1.

Дитинство

Народився герой цієї розповіді 20 листопада 1957 у невеликому місті Гіссені, або як називають його самі німці – Gießen, який розташований у ФРН, або ж простою мовою – у "Західній Німеччині".

Як і його старший брат Георг, Штефан почав займатися картингом.

Початок

Штефан Беллоф

Причому пізно. Дебют 15-річного хлопця відбувся 1973 року на Федеральному юніорському кубку Automobilclub von Deutschland (дослівний переклад: автомобільний клуб із Німеччини).

У 1974-му лише 4 місце в Кубку ФРН з картингу.

Штефан Беллоф під номером 10

Першої перемоги довелося чекати довгих 3 роки. Відбулося це у дебютному міжнародному сезоні Штефана. У Люксембурзі. Однак Беллоф посідає лише 6 місце у чемпіонаті Європи та 13-те у чемпіонаті світу.

Молодші серії

Наприкінці сезону 1979 року 22-річний Штефан дістався Формули. Щоправда, лише Форд, і посів друге місце в дебютній гонці. А вже наступного року став чемпіоном, вигравши Німеччини 8 етапів з 12. Заодно став нарешті чемпіоном країни з картингу.

Штефан Беллоф – чемпіон Німеччини з картингу

У 1981-му висхідна зірка світового автоспорту до останньої гонки боровся за титул чемпіона в німецькій Формулі-3, але в результаті третє місце.

Здавалося б, прямий шлях до Формули-2, а звідти дорога до "Королеви автоспорту". Але для цього були потрібні гроші.

Сім'я Беллоф не була бідою, містили невелику автомалярну майстерню, але й необхідної суми, як ви розумієте, не було.

Проте у ті часи гоночний талант безгрошових пілотів означав набагато більше, ніж зараз. За молодим хлопцем уже уважно спостерігали у світі автоспорту. Частину суми дав концерн Порше, другу Віллі Мауер, господар однойменної команди.

Белофф за кермом Maurer MM83-BMW

У гоночному світі існує думка, чим вища швидкість, тим краще розкривається талант.

Дебют німця у Ф2 вийшов феноменальним. 2 перегони, 2 перемоги, поул та найкращий час кола. Щоправда, далі Беллоф не виграв жодної гонки, кілька разів приїхав на подіум, і, як наслідок, 4 місце в чемпіонаті.

Але що вищі швидкості, то й наслідки інші. На знаменитій трасі Спа-Франкоршам у Бельгії, в повороті "О-Руж" (Червона вода. – ред.) Беллоф відлітає у відбійник. Пронесло. Пілот самостійно вибрався з боліда і неквапом пішов у бокси.

У 1982 Штефан поєднує виступи відразу в трьох автоперегонових серіях. Так-так, такі часи.

А 1983-го дебютував у кузовній серії DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft, дослівно: німецький гоночний чемпіонат), де вже 1984-го став чемпіоном світу.

Крім того, у складі команди Порше Штефан ще й отримав титул у перегонах на витривалість.

Формула-1

Вперше за кермо боліда Формули-1, Беллоф сів наприкінці 1983 року на тестах МакЛарена у Сільверстоуні, разом із двома пілотами британської Формули-3 – Айртоном Сенною та Мартіном Брандлом. Причому сталося так, що Штефан пошкодив коробку передач раніше, ніж Мартін зміг сісти за кермо.

Штефан Беллоф (зліва), Мартін Брандл (справа) і Кен Тіррелл

За підсумком, жоден із трьох пілотів не отримав місця в МакЛарена, а сам захід, правду кажучи, був організований тільки для того, щоб показати "конкуренцію" гонщикам колективу, що діють, і знизити їм зарплату.

Проте результати німця помітили в іншій команді і в сезоні 1984 року він уже вийшов на старт Гран-прі у складі команди Тіррелл.

Чи можна назвати це щасливим лотерейним квитком – сказати складно, бо колектив Кена Тіррелла переживав важкі часи, насамперед через двигуни. Команда продовжувала використовувати "атмосферний" двигун Ford Cosworth DFY, у той час як усі лідери використовували турбомотори, які були сильнішими в середньому на 150 "коней".

Штефан Беллоф за кермом боліда Тіррелл Getty Images

Про якусь серйозну конкуренцію не йшлося, однак навіть у такій ситуації, Штефан як міг, намагався вигризати якісь окуляри за будь-якої можливості. А піком його кар'єри став Гран-прі Монако.

Монако-1984

Гран-прі Монако 1984 року увійшло в історію як одне з найвеличніших. 3 червня того року відбулася перша, нехай і заочна, дуель Айртона Сенни та Алена Проста, а світ вперше дізнався про "людину дощу", яка незабаром стане "Чарівником".

Наш герой "на тоненького" вийшов з кваліфікації. Усі інші 19 суперників на стартових полях мали боліди з турбомоторами.

Але головним чинником став дощ, який посіяв на вулицях князівства справжній хаос. Безліч зіткнень, сходів із дистанції та помилок суперників призвели до того, що молодий німець прорвався на третє місце.

І поки увага всього світу була прикута до Сенни, який демонстрував фантастичну швидкість, легко залишивши позаду себе чемпіонів світу Кеке Росберга і Нікі Лауду, трохи позаду ще більш феноменальну швидкість показував наш герой.

Айртон Сенна проходитиме Нікі Лауду

Цілком можливо, він міг би навіть претендувати на перемогу, адже він стрімко наздоганяв Проста і Сенну, які їхали попереду, але через посилення дощу директор гонки Жакі Ікс, з яким німець дуже часто боровся на трасі в кузовних серіях на 32 колі зупинив гонку. Беллоф – третій.

Штефан Беллоф атакує чемпіона світу Кеке Росберга, Гран-прі Монако-1984

Але якщо ви спробуєте знайти на просторах інтернету або фото, або відео Беллофа на подіумі, все марно.

На той час у Монако не існувало подіуму у класичному вигляді, а Князь Монако нагороджував лише переможця.

Але ви точно знайдете на нагородженні Сенну, альтер его якого вже тоді було неймовірним. Саме бразилець вважав себе переможцем гонки, і порушивши всі мислимі протоколи королівського етикету, прийшов на імпровізований подіум.

До речі, ні Прост ні Сенна, тоді ще не були чемпіонами. Француз боровся в тому сезоні титул, але верх здобув австрієць Нікі Лауда, з рекордно маленьким розривом 0.5 очка, а бразилець теж проводив свій перший сезон і знаходився в середині турнірної таблиці.

Дискваліфікація

Найбільше розчарування очікувало на Штефана після Гран-прі Детройта 1984 року. Тоді розкрилися порушення командою технічного регламенту через експерименти з масою боліда, її пілоти були позбавлені всіх очок, а результати перегонів переглянуті. Таким чином, подвиг німця в Монако був анульований.

1985

У 1985 швидкість "атмосферного" Тирелла також залишала бажати кращого. Все, чого зміг досягти Штефан – два очкові фініші в Ешторілі та Детройті. Інші гонки, він або взагалі сходив, або, десь далеко позаду володарів турбомоторів.

Слід також зазначити, що в ті часи чемпіонат Формули-1 був значно коротшим, а регламент м'якшим, перерви між Гран-прі були довшими і гонщики часто виступали в інших серіях.

І Беллоф продовжував регулярно брати участь у кузовних перегонах. І саме це, зрештою, і поставило свою трагічну фінальну точку.

1 вересня під час 1000-кілометрового марафону на трасі Спа-Франкоршам Штефан потрапив у гоночну катастрофу: на 78 колі німець переслідуючи Жакі Ікса, того самого, який роком раніше позбавив його можливості поборотися за перемогу в Монако, спробував пролізти у щілину в тому самому повороті "Червона вода". На цей раз не прокотило. Зіткнення. Внаслідок аварії обидві машини спалахнули. А за годину з медичного центру прийшла новина про смерть Штефана Беллофа.

Як стало відомо трохи пізніше, Беллоф загинув миттєво...

Післямова

Штефан Беллоф так і не став першим німецьким чемпіоном Формули-1. Через 9 років це зробить Міхаель Шумахер, якому так і не судилося по-справжньому зійтися на трасі з тим, хто прийшов у "Королівські автоперегони" разом з героєм нашої розповіді...

До нашого часу Німеччина має три чемпіони світу, один з яких сам "Червоний Барон" Міхаель Шумахер.

Хто дивився Формулу-1 у 90-х та на початку 00-х, з легкістю згадають ще кількох пілотів, які вигравали Гран-прі.

Однак у часи Беллофа картина була зовсім іншою. До 1985 року лише три перемоги в Гран-прі належали німцям: дві Вольфгангу фон Тріпсу, ще в ранніх сезонах Формули-1 і одна – Йохену Массу, десятиліттям раніше.

Мартін Брандл за 10 сезонів так і не виграв жодного Гран-прі, переважно виступаючи за команди другого ешелону, а коли отримав шанс у Бенеттоні 1991 року, його напарником був інший німець, зірка якого сходила на світовий олімп.

Айртон Сенна тричі виграє чемпіонат світу, стане кумиром мільйонів та як і наш герой, загине на трасі.

Історія не терпить умовних способів і ми ніколи не дізнаємося, як би склалася кар'єра Беллофа. Але одне можна стверджувати точно – 1 вересня світ втратив неймовірно талановитого та швидкого пілота, гоночний менталітет якого до неможливого точно ототожнював епоху. Епоху, яка була на зорі "золотого періоду" Формули-1.