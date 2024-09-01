Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Він мав стати першим німецьким чемпіоном: Штефан Беллоф – геній, який не відбувся

Андрій Твердохліб , Костянтин фон Ріхтгофен — 1 вересня, 14:00
Він мав стати першим німецьким чемпіоном: Штефан Беллоф – геній, який не відбувся

1 вересня 1985 року розбився автогонщик із ФРН – Штефан Беллоф, який залишив, нехай і невеликий, але дуже яскравий слід в історії Формули-1.

Дитинство

Народився герой цієї розповіді 20 листопада 1957 у невеликому місті Гіссені, або як називають його самі німці – Gießen, який розташований у ФРН, або ж простою мовою – у "Західній Німеччині".

Як і його старший брат Георг, Штефан почав займатися картингом.

Початок

Штефан Беллоф

Штефан Беллоф

Причому пізно. Дебют 15-річного хлопця відбувся 1973 року на Федеральному юніорському кубку Automobilclub von Deutschland (дослівний переклад: автомобільний клуб із Німеччини).

У 1974-му лише 4 місце в Кубку ФРН з картингу.

Штефан Беллоф під номером 10

Штефан Беллоф під номером 10

Першої перемоги довелося чекати довгих 3 роки. Відбулося це у дебютному міжнародному сезоні Штефана. У Люксембурзі. Однак Беллоф посідає лише 6 місце у чемпіонаті Європи та 13-те у чемпіонаті світу.

Молодші серії

Наприкінці сезону 1979 року 22-річний Штефан дістався Формули. Щоправда, лише Форд, і посів друге місце в дебютній гонці. А вже наступного року став чемпіоном, вигравши Німеччини 8 етапів з 12. Заодно став нарешті чемпіоном країни з картингу.

Штефан Беллоф – чемпіон Німеччини з картингу

Штефан Беллоф – чемпіон Німеччини з картингу

У 1981-му висхідна зірка світового автоспорту до останньої гонки боровся за титул чемпіона в німецькій Формулі-3, але в результаті третє місце.

Здавалося б, прямий шлях до Формули-2, а звідти дорога до "Королеви автоспорту". Але для цього були потрібні гроші.

Сім'я Беллоф не була бідою, містили невелику автомалярну майстерню, але й необхідної суми, як ви розумієте, не було.

Проте у ті часи гоночний талант безгрошових пілотів означав набагато більше, ніж зараз. За молодим хлопцем уже уважно спостерігали у світі автоспорту. Частину суми дав концерн Порше, другу Віллі Мауер, господар однойменної команди.

Белофф за кермом Maurer MM83-BMW

Белофф за кермом Maurer MM83-BMW

У гоночному світі існує думка, чим вища швидкість, тим краще розкривається талант.

Дебют німця у Ф2 вийшов феноменальним. 2 перегони, 2 перемоги, поул та найкращий час кола. Щоправда, далі Беллоф не виграв жодної гонки, кілька разів приїхав на подіум, і, як наслідок, 4 місце в чемпіонаті.

Але що вищі швидкості, то й наслідки інші. На знаменитій трасі Спа-Франкоршам у Бельгії, в повороті "О-Руж" (Червона вода. – ред.) Беллоф відлітає у відбійник. Пронесло. Пілот самостійно вибрався з боліда і неквапом пішов у бокси.

У 1982 Штефан поєднує виступи відразу в трьох автоперегонових серіях. Так-так, такі часи.

А 1983-го дебютував у кузовній серії DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft, дослівно: німецький гоночний чемпіонат), де вже 1984-го став чемпіоном світу.

Крім того, у складі команди Порше Штефан ще й отримав титул у перегонах на витривалість.

Формула-1

Вперше за кермо боліда Формули-1, Беллоф сів наприкінці 1983 року на тестах МакЛарена у Сільверстоуні, разом із двома пілотами британської Формули-3 – Айртоном Сенною та Мартіном Брандлом. Причому сталося так, що Штефан пошкодив коробку передач раніше, ніж Мартін зміг сісти за кермо.

Штефан Беллоф (зліва), Мартін Брандл (справа) і Кен Тіррелл

Штефан Беллоф (зліва), Мартін Брандл (справа) і Кен Тіррелл

За підсумком, жоден із трьох пілотів не отримав місця в МакЛарена, а сам захід, правду кажучи, був організований тільки для того, щоб показати "конкуренцію" гонщикам колективу, що діють, і знизити їм зарплату.

Проте результати німця помітили в іншій команді і в сезоні 1984 року він уже вийшов на старт Гран-прі у складі команди Тіррелл.

Чи можна назвати це щасливим лотерейним квитком – сказати складно, бо колектив Кена Тіррелла переживав важкі часи, насамперед через двигуни. Команда продовжувала використовувати "атмосферний" двигун Ford Cosworth DFY, у той час як усі лідери використовували турбомотори, які були сильнішими в середньому на 150 "коней".

Штефан Беллоф за кермом боліда Тіррелл

Штефан Беллоф за кермом боліда Тіррелл

Getty Images

Про якусь серйозну конкуренцію не йшлося, однак навіть у такій ситуації, Штефан як міг, намагався вигризати якісь окуляри за будь-якої можливості. А піком його кар'єри став Гран-прі Монако.

Монако-1984

Гран-прі Монако 1984 року увійшло в історію як одне з найвеличніших. 3 червня того року відбулася перша, нехай і заочна, дуель Айртона Сенни та Алена Проста, а світ вперше дізнався про "людину дощу", яка незабаром стане "Чарівником".

Наш герой "на тоненького" вийшов з кваліфікації. Усі інші 19 суперників на стартових полях мали боліди з турбомоторами.

Але головним чинником став дощ, який посіяв на вулицях князівства справжній хаос. Безліч зіткнень, сходів із дистанції та помилок суперників призвели до того, що молодий німець прорвався на третє місце.

І поки увага всього світу була прикута до Сенни, який демонстрував фантастичну швидкість, легко залишивши позаду себе чемпіонів світу Кеке Росберга і Нікі Лауду, трохи позаду ще більш феноменальну швидкість показував наш герой.

Айртон Сенна проходитиме Нікі Лауду

Айртон Сенна проходитиме Нікі Лауду

Цілком можливо, він міг би навіть претендувати на перемогу, адже він стрімко наздоганяв Проста і Сенну, які їхали попереду, але через посилення дощу директор гонки Жакі Ікс, з яким німець дуже часто боровся на трасі в кузовних серіях на 32 колі зупинив гонку. Беллоф – третій.

Штефан Беллоф атакує чемпіона світу Кеке Росберга, Гран-прі Монако-1984

Штефан Беллоф атакує чемпіона світу Кеке Росберга, Гран-прі Монако-1984

Але якщо ви спробуєте знайти на просторах інтернету або фото, або відео Беллофа на подіумі, все марно.

На той час у Монако не існувало подіуму у класичному вигляді, а Князь Монако нагороджував лише переможця.

Але ви точно знайдете на нагородженні Сенну, альтер его якого вже тоді було неймовірним. Саме бразилець вважав себе переможцем гонки, і порушивши всі мислимі протоколи королівського етикету, прийшов на імпровізований подіум.

Читайте також :
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі

До речі, ні Прост ні Сенна, тоді ще не були чемпіонами. Француз боровся в тому сезоні титул, але верх здобув австрієць Нікі Лауда, з рекордно маленьким розривом 0.5 очка, а бразилець теж проводив свій перший сезон і знаходився в середині турнірної таблиці.

Дискваліфікація

Найбільше розчарування очікувало на Штефана після Гран-прі Детройта 1984 року. Тоді розкрилися порушення командою технічного регламенту через експерименти з масою боліда, її пілоти були позбавлені всіх очок, а результати перегонів переглянуті. Таким чином, подвиг німця в Монако був анульований.

1985

У 1985 швидкість "атмосферного" Тирелла також залишала бажати кращого. Все, чого зміг досягти Штефан – два очкові фініші в Ешторілі та Детройті. Інші гонки, він або взагалі сходив, або, десь далеко позаду володарів турбомоторів.

Слід також зазначити, що в ті часи чемпіонат Формули-1 був значно коротшим, а регламент м'якшим, перерви між Гран-прі були довшими і гонщики часто виступали в інших серіях.

І Беллоф продовжував регулярно брати участь у кузовних перегонах. І саме це, зрештою, і поставило свою трагічну фінальну точку.

1 вересня під час 1000-кілометрового марафону на трасі Спа-Франкоршам Штефан потрапив у гоночну катастрофу: на 78 колі німець переслідуючи Жакі Ікса, того самого, який роком раніше позбавив його можливості поборотися за перемогу в Монако, спробував пролізти у щілину в тому самому повороті "Червона вода". На цей раз не прокотило. Зіткнення. Внаслідок аварії обидві машини спалахнули. А за годину з медичного центру прийшла новина про смерть Штефана Беллофа.

Як стало відомо трохи пізніше, Беллоф загинув миттєво...

Післямова

Штефан Беллоф так і не став першим німецьким чемпіоном Формули-1. Через 9 років це зробить Міхаель Шумахер, якому так і не судилося по-справжньому зійтися на трасі з тим, хто прийшов у "Королівські автоперегони" разом з героєм нашої розповіді...

До нашого часу Німеччина має три чемпіони світу, один з яких сам "Червоний Барон" Міхаель Шумахер.

Хто дивився Формулу-1 у 90-х та на початку 00-х, з легкістю згадають ще кількох пілотів, які вигравали Гран-прі.

Однак у часи Беллофа картина була зовсім іншою. До 1985 року лише три перемоги в Гран-прі належали німцям: дві Вольфгангу фон Тріпсу, ще в ранніх сезонах Формули-1 і одна – Йохену Массу, десятиліттям раніше.

Мартін Брандл за 10 сезонів так і не виграв жодного Гран-прі, переважно виступаючи за команди другого ешелону, а коли отримав шанс у Бенеттоні 1991 року, його напарником був інший німець, зірка якого сходила на світовий олімп.

Айртон Сенна тричі виграє чемпіонат світу, стане кумиром мільйонів та як і наш герой, загине на трасі.

Історія не терпить умовних способів і ми ніколи не дізнаємося, як би склалася кар'єра Беллофа. Але одне можна стверджувати точно – 1 вересня світ втратив неймовірно талановитого та швидкого пілота, гоночний менталітет якого до неможливого точно ототожнював епоху. Епоху, яка була на зорі "золотого періоду" Формули-1.