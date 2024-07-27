Леклер здобув поул на дощовій кваліфікації Гран-прі Бельгії-2024

Пілот Феррарі Шарль Леклер розпочне Гран-прі Бельгії-2024 Формули-1 з першої позиції.

Перемогу у кваліфікації здобув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен. Для нього — це міг бути 9-й поул у сезоні, але через штраф за заміну двигуна він втратив 10 позицій та розпочне гонку на 11 місці.

Другим фінішував гонщик Феррарі Шарль Леклер, який фактично займе першу позицію на старті, третім став партнер Макса по команді Серхіо Перес.

Зазначимо, що кваліфікація супроводжувалась дощем, через що було перенесено спринт у Формулі-2.

Гонка відбудеться у неділю, 28 липня. Початок — о 16:00 за київським часом.