Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв кваліфікацію 10 етапу Формули-1 — Гран-прі Іспанії.

Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третім став Льюїс Гамільтон, пілот Мерседес.

Результати кваліфікації

Ландо Норріс Макс Ферстаппен Льюіс Гамільтон

Рекордсменами на Гран-прі Іспанії є легендарний Міхаель Шумахер та пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон — в обох по 6 перемог. Останні дві гонки на автодромі Каталунья в Барселоні виграв 3-разовий чемпіон світу та лідер нинішнього сезону Макс Ферстаппен, який виступає за Ред Булл.