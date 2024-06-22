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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії

Андрій Яросименко — 22 червня, 18:16
Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв кваліфікацію 10 етапу Формули-1 — Гран-прі Іспанії.

Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третім став Льюїс Гамільтон, пілот Мерседес.

Результати кваліфікації

  1. Ландо Норріс
  2. Макс Ферстаппен
  3. Льюіс Гамільтон

Рекордсменами на Гран-прі Іспанії є легендарний Міхаель Шумахер та пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон — в обох по 6 перемог. Останні дві гонки на автодромі Каталунья в Барселоні виграв 3-разовий чемпіон світу та лідер нинішнього сезону Макс Ферстаппен, який виступає за Ред Булл.

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