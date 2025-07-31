Фінальна битва Макларенів перед літньою перервою у Формулі-1: прев'ю Гран-прі Угорщини

Європейське турне у Формулі-1 продовжиться вже цими вихідними, проте не надовго. Після дощового Гран-прі Бельгії, яке викликало безліч суперечок у вболівальників на нас очікує останнє перед 4-тижневою перервою Гран-прі Угорщини.

З 1 по 3 серпня на автодромі Хунгароринг, що знаходиться поблизу Будапешта, визначиться переможець угорського етапу Формули-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні завершальної перед канікулами гонки.

Історична довідка

Гран-прі Угорщини по праву можна назвати історичним, а трасу Хунгароринг – легендарною. І це не просто пафос заради пафосу, перша гонка в Будапешті відбулась ще в 1936-му, хоч потім і сталась перерва між заїздами у 50 років.

Для тогочасного очільника чемпіонату Берні Екклстоуна було великим успіхом провести етап за залізною завісою, через 50 років після першої гонки в Угорщині. У 1986-му на Гран-прі прийшло 200 тисяч глядачів.

На сьогодні етап також украй популярний, хоча більшість фанатів складають не місцеві жителі, а приїжджі уболівальники, особливо з Німеччини.

З того часу, з 1986-го, Гран-прі Угорщини щороку входить до календаря Формули-1 і незмінно етапи проводяться на Хунгароринзі.

За свою 40-річну історію траса під Будапештомувінчав двох гонщиків: Найджел Менселл у 1992 році та Міхаель Шумахер у 2001 році змогли виграти тут титули чемпіона світу.

Крім того, команди Вільямс та Феррарі також завоювали титул чемпіонів конструкторів на Хунгарорингу: британці у 1996 році, а італійці у 2001, 2002 і 2004 роках.

Перша зміна в конфігурації траси була здійснена в 1989 році, коли шикана після третього повороту (тимчасовий захід, вжитий під час будівництва через виявлення джерела на місці, де мала пролягати пряма траса) була видалена шляхом перекриття струмка.

У 2003 році головна пряма була подовжена приблизно на 200 метрів, а шпилька в кінці прямої була звужена, щоб створити більше можливостей для обгону. Окрім того, було звужено поворот номер 12. Ці зміни подовжили довжину траси з 3,975 до 4,381 км.

А цього року Хунгароринг трохи оновили та осучаснили для зручності вболівальників та команд.

Рекорди етапу в Угорщині

Абсолютним рекордсменом за перемогами є гонщик Феррарі Льюїс Гамільтон, який 8 разів підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу пошани.

Попри це 7-разовий чемпіон світу вже 5 років не виграє в Угорщині, востаннє сер Льюїс перемагав ще ковідний заїзд 2020 року.

Найближчим до Гамільтона є дві легенди автоспорту Міхаель Шумахер та Айртон Сенна, які мають по 4 та 3 перемоги на Хунгароринзі відповідно.

Щодо команд, то явним домінатором в гонках поблизу Будапешта є Макларен, які можуть цими вихідними додати до своїх 12 перемог ще одну.

По 7 перемог мають команди Вільямс та Феррарі, а також 5 та 4 на рахунку Мерседеса та Ред Булл.

Конфігурація треку

Автодром Хунгароринг вважається одним із найтехнічніших і найвимогливіших у Формулі-1. Ця траса є однією з найповільніших у чемпіонату – одне коло має довжину 4,381 км, а гонка триває 70 кіл, що складає загальну дистанцію заїзду в 306,63 км.

У 2020-х роках Хунгароринг частково оновлювали: деякі ділянки траси переасфальтували для покращення зчеплення, а зони безпеки розширили згідно з новими стандартами FIA. Водночас конфігурація залишилася майже незмінною з моменту дебюту в календарі Формули-1 у 1986 році, що робить її однією з найстабільніших в історії.

Траса налічує 14 поворотів та дві зони DRS. Ключові ділянки – перший поворот після довгої стартової прямої, де виникає найбільше шансів на обгін, а також середній сектор з послідовністю технічних зв’язок, що вимагають високої точності в керуванні.

F1

Завдяки поєднанню складної, вузької конфігурації і спекотного літа, яке часто ускладнює умови для гонщиків, Хунгароринг є справжнім тестом на майстерність і витривалість – як для пілотів, так і для інженерів.

Рекордне коло гонки на Гран-прі Угорщини продемонстрував пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, який у 2020 році за кермом Мерседеса проїхав за 1:16,627.

Шини, стратегії та погода в Угорщині

Для цієї гонки виробник гуми для Формули-1 Pirelli вирішив не експериментувати та повторив конфігурацію минулого року, в якій використовувалась одні з найм'якших шин із доступних: C3 жорсткі, C4 середні та C5 м'які.

Pirelli

Ще однією важливим компонентом, що супроводжує Гран-прі Угорщини є висока температура, Фактично, тогорічна гонка тут показала найвищу зафіксовану температуру траси за сезон – 58,6 °C.

Враховуючи, що конфігурація гуми не змінилася, то цілком може повторитися стратегії 2024 року, коли пілоти робили дві зупинки, проїжджаючи на мідіумі-харді-мідіумі або двох жорстких комплектах.

Щодо погоди, то тут ситуація вкрай цікава. Деякі метеорологічні служби прогнозують невеликі опади в суботу та неділю, хоча більш ймовірно, що ми отримаємо гонку по суху, хоч і не на розпеченому від сонця Хунгароринзі.

Фаворити та інтриги Гран-прі Угорщини

Гран-прі Угорщини стане останнім перед великою перервою гонкою в Формулі-1 і вона визначить, який відрив буде між лідерами чемпіонату за 10 етапів до завершення сезону.

Ландо Норрісу вкрай необхідно перемагати в цьому заїзді, щоб скоротити відставання від Оскара Піастрі бодай до 9 очок. У разі, якщо ж виграє австралієць, а другим буде британець, то різниця складатиме вже 23 залікових пункти.

Якщо погода буде суха, то Макс Ферстаппен або Шарль Леклер звичайно зможуть нав'язати якусь боротьбу, але перевага Макларенів наразі колосальна, тому хотілося б побачити дійсно битву за перемогу між пілотами "папаї".

Наразі командному містку вдається розводити гонщиків так, щоб цьогорічна Канада не повторювалась, але чи довго це буде тривати – можливо дізнаємось уже в неділю.

"We do want to let Oscar through" 📻



This time last year, tensions arose as McLaren made decisive strategy calls saw Lando instructed to let Oscar overtake him and reclaim the lead 👀#F1 #Formula1 #HungarianGP pic.twitter.com/msGOHTTSlA — Formula 1 (@F1) July 30, 2025

Також на нас черговий успішний етап у кар'єрі Льюїса Гамільтона, але після Гран-прі Великої Британії віри в те, що 7-разовий усіх здивує і сенсаційно виграє якусь гонку, немає.

Прогноз Чемпіона

Останні заїзди ми робили доволі нестандартні прогнози, а тут повернемось до того, з чого починали сезон.

Спробуємо вгадати, хто з гонщиків Макларен краще опанує болід в Угорщині та здобуде свою дев'яту перемогу в Формулі (наразі в Піастрі та Норріса по 8).

На нашу думку, Оскар Піастрі, який продемонстрував себе набагато стабільніше в Бельгії, повторить свій успіх і на Хунгароринзі, де він минулого року вперше у кар'єрі виграв гонку Формули-1.

Reflecting on his first F1 win, one year on 💭 @OscarPiastri's interview looking back on the feeling of his first-ever F1 win is live 📺⤵️#McLaren | #HungarianGP 🇭🇺 — McLaren (@McLarenF1) July 30, 2025

Розклад Гран-прі Угорщини

П'ятниця, 1 серпня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 2 серпня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 3 серпня

16:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Угорщини

Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі Угорщини можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine +.