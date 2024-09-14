Український легкоатлет повернувся з російського полону

З російського полону повернувся український легкоатлет Владислав Оксеньчук.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики Волинської області.

Зазначається, що Владислав обміняли 14 вересня. Разом із ним до України повернулися ще 102 військовослужбовці Збройних сил України.

Оксеньчук є майстром спорту України з легкої атлетики. Він парамедик у полку "Азов". Разом зі своїми побратимами обороняв Маріуполь. Перебував у полоні понад два з половиною роки.