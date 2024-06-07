Кокошко не зміг подолати кваліфікацію на чемпіонаті Європи

Український легкоатлет Роман Кокошко не вийшов у фінал чемпіонату Європи у штовханні ядра.

Українець з результатом 19,41 м посів лише 16-те місце.

Для виходу у фінал потрібно було показати результат понад 20 м або зайняти місце в топ-12 кваліфікації.

Нагадаємо, у 2023 році Кокошко став переможцем Кубку Європи з метань та бронзовим призером чемпіонату Європи у приміщенні, де він встановив особистий рекорд зі штовхання ядра — 21.84 метра.

Напередодні першу медаль для України на турнірі здобула Людмила Оляновська, яка на останніх метрах дистанції посіла третє місце у спортивній ходьбі на 20 км.