Кажу для націоналістів Західної України: українська легкоатлетка написала скандальний пост про мову

Легкоатлетка Оксана Окунєва вважає, що в Україні притісняють російську мову.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Як набридло бачити пости про те, як ганьблять російську мову. Кажу для націоналістів із Західної України. Відштовхуючись від історичних фактів, українська та російські мови походять від давньоруської мови. Слов'яни були поділені на племена, кожне мало свої діалекти та акценти. Більшість корінних громадян України, їхніх предків, що жили ще до появи України, говорили та говорять російською.

Російську мову вигадав не Путін і не Єльцин, не їх попередники! Як казав український поет Тарас Шевченко: "Чужому вчіться, й свого не цурайтесь". Якщо нашою російською мовою говорить ворог, ми не повинні його соромитися. Закликаю націоналістів не розділяти великий український народ за мовною ознакою", — написала Окунєва.