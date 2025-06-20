Хижий настрій перед етапом в Парижі: Магучіх здивувала фанатів несподіваним танцем

Ярослава Магучіх не лише продовжує вражати своїми виступами на легкоатлетичній арені, а й встигає ловити хайп у соцмережах.

Напередодні етапу Діамантової ліги в Парижі українська стрибунка у висоту підкорила TikTok, взявши участь у популярному тренді.

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На відео спортсменка виконує "танець тигра" – з хижим поглядом, ефектними рухами та риком прямо у камеру. Така енергія одразу запалила аудиторію, і шанувальники буквально засипали Ярославу компліментами.

Нагадаємо, напередодні Ярослава вперше з липня 2023 року не стала чемпіонкою Діамантової ліги. Українська стрибунка поступилася австралійці Ніколі Оліслагерс, закінчивши змагання з результатом 1.99 метра.

Зазначимо, що наступний етап турніру відбудеться у Парижі у п'ятницю, 20 червня.