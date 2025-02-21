Кілька хвилин була олімпійською рекордсменкою: померла учасниця ОІ-1952

Мейбл Стейтон (Лендрі в дівоцтві), видатна чорношкіра спортсменка з легкої атлетики, яка подолала расовий бар’єр і представляла збірну США у стрибках у довжину на Олімпійських іграх у Гельсінкі 1952 року, померла у четвер. Їй було 92 роки.

Про це повідомляє ESPN.

Стейтон була єдиною американкою, яка виконала олімпійський кваліфікаційний норматив напередодні Ігор у Гельсінкі, де вона посіла сьоме місце.

Її найкращий стрибок на тих Олімпійських іграх був 5,88 метра під час кваліфікації, що на кілька хвилин зробило її олімпійською рекордсменкою. Пізніше в тому ж раунді Іветт Вільямс з Нової Зеландії стрибнула на 6,16 метра.

У 50-ті роки з нею стався скандал пов'язаний із політикою сегрегації. Під час подорожі з рідного Чикаго (Штат Іллінойс) до Техасу в один момент провідник попросив її покинути купе і направитися до вагону з іншими чорношкірими.

Католицька організація, до якої входила Мейбл, до суду на Центральну залізницю штату Іллінойс у справі про цивільні права та виграв. Це дало їй гроші для створення міжрасової легкоатлетичної команди.

"Життя в епоху сегрегації не було грядкою з троянд. Мені допомогла моя віра та підтримка сім’ї, тренерів і товаришів по команді", – пригадувала потім спортсменка.

виграла чотири національні титули зі стрибків у довжину та стала переможцем естафетної команди Сполучених Штатів 4x100 метрів на Панамериканських іграх 1955 року.

Стейтон виграла чотири чемпіонати США зі стрибків у довжину та була у складі збірної країни у дисципліні 4x100 метрів на Панамериканських іграх 1955 року, коли "зірково-смугасті" виграли золото.