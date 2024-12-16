Австралійська спортсменка звинуватила російського тренера у сексуальних домаганнях

Колишня представниця збірної Австралії зі стрибків із жердиною Аманда Біск звинуватила російського тренера Александра Панова у сексуальному домаганні.

Про це пише News.com.au.

Розслідування The Australian виявило неналежну поведінку тренера протягом двох десятиліть його роботи в Західноавстралійському інституті спорту (WAIS).

38-річна Біск розповіла виданню, що піддалася ймовірному сексуальному насильству з боку тренера в Японії, коли вони подорожували разом у 2009 році.

Біск розповіла, що була прийнята в команду спортсменів Парнова в 2006 році у віці 20 років.

"Тож увечері перед нашими змаганнями він зайшов до мене в кімнату, і я відчула запах алкоголю. Я була наївною молодою дівчиною. Думала, він підтримає мене перед змаганнями. Але потім він насправді ліг зі мною в ліжко. Я нервувала і тремтіла. Я не розуміла, що відбувається. Я відчула, що в нього ерекція, і він торкається мого тіла. Я просто почала плакати, а він говорив неадекватні речі на кшталт: "У мене ерекція через тебе". Я так сильно плакала і благав його зупинитися, що, на щастя, він це зробив. Він був розчарований мною. Я просто залишився в ліжку і сподівався, що він піде, і він пішов", – сказала вона.

За її словами, Парнов діяв так, наче нічого не сталося в наступні дні. The Australian стверджує, що ще 6 спортсменко дали аналогічні свідчення про Парнова.

Виконавчий директор Athletics Australia Саймон Холлінгсворт опублікував заяву в суботу, визнаючи звіт і висловлюючи глибоке каяття через бездіяльність спорту протягом періоду, про який йдеться.

"Athletics Australia визнає дуже стурбовані повідомлення про поведінку Алекса Парнова під час його роботи тренером зі стрибків з жердиною в Інституті спорту Західної Австралії (WAIS) між 1998 і 2019 роками", – йдеться у заяві.

Парнов народився в Росії. У 1995 році переїхав працювати до Австралії. Через 4 роки отримав громадянство цієї країни.