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Ексвосьма ракетка світу анонсував завершення кар’єри

Сьогодні 22:54 122 0
Ексвосьма ракетка світу анонсував завершення кар’єри
#Ролан Гаррос, #Дієго Шварцман

Джерело - Twitter Дієго Шварцмана.

Аргентинський тенісист Дієго Шварцман припинить виступи на професійному рівні у 2025 році. 

Про це переможець чотирьох турнірів ATP оголосив у своєму X (Twitter). 

"Кожен куточок корту, кожне тренування, кожне очко, кожна мить робили мене надзвичайно щасливим. Я пройшов цей шлях так інтенсивно, що сьогодні мені важко продовжувати. Усі ці прекрасні моменти стали чимось, що обтяжує, і мені важко продовжувати повністю насолоджуватися цим.

З одного боку, залишити життя, яке дало мені так багато – це дуже складне рішення, але з іншого – те, наскільки я щасливий, коли граю в теніс, спонукає мене продовжувати хотіти посміхатися на корті та поза ним.

Однак сьогодні мені іноді важко знайти цю посмішку. Тварина, що бореться всередині мене, заважає мені насолоджуватися, грати та подорожувати, як це було раніше. Я хочу, щоб мої останні турніри були моїми власними рішеннями", – написав Шварцман. 

Цікаво, що невдовзі на оголошення Дієго відреагував офіційний Instagram-акаунт Ролан Гаррос. У відповідь на це тенісист написав у коментарях "wc", що скорочено означає wildcard, тобто запрошення на турнір. Цьогорічний відкритий чемпіонат Франції проходитиме з 20 травня до 9 червня. 

Зазначимо, що саме на Ролан Гаррос Шварцман досяг свого найкращого результату на турнірах Grand Slam, дійшовши до півфіналу, в якому поступився Рафаелю Надалю. 

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