Ексвосьма ракетка світу анонсував завершення кар’єри

Аргентинський тенісист Дієго Шварцман припинить виступи на професійному рівні у 2025 році.

Про це переможець чотирьох турнірів ATP оголосив у своєму X (Twitter).

Однак сьогодні мені іноді важко знайти цю посмішку. Тварина, що бореться всередині мене, заважає мені насолоджуватися, грати та подорожувати, як це було раніше. Я хочу, щоб мої останні турніри були моїми власними рішеннями", – написав Шварцман.

З одного боку, залишити життя, яке дало мені так багато – це дуже складне рішення, але з іншого – те, наскільки я щасливий, коли граю в теніс, спонукає мене продовжувати хотіти посміхатися на корті та поза ним.

"Кожен куточок корту, кожне тренування, кожне очко, кожна мить робили мене надзвичайно щасливим. Я пройшов цей шлях так інтенсивно, що сьогодні мені важко продовжувати. Усі ці прекрасні моменти стали чимось, що обтяжує, і мені важко продовжувати повністю насолоджуватися цим.

Цікаво, що невдовзі на оголошення Дієго відреагував офіційний Instagram-акаунт Ролан Гаррос. У відповідь на це тенісист написав у коментарях "wc", що скорочено означає wildcard, тобто запрошення на турнір. Цьогорічний відкритий чемпіонат Франції проходитиме з 20 травня до 9 червня.

Зазначимо, що саме на Ролан Гаррос Шварцман досяг свого найкращого результату на турнірах Grand Slam, дійшовши до півфіналу, в якому поступився Рафаелю Надалю.