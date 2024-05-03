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Всі хочуть розуміти, що це рівна історія: Стаховський висловився про мобілізацію

Сьогодні 19:48 139 0
Всі хочуть розуміти, що це рівна історія: Стаховський висловився про мобілізацію
#війна, #Сергій Стаховський

Джерело - РБК-Україна.

Колишній український тенісист, а нині військовослужбовець Нацгвардії Сергій Стаховський вважає, що всі українці готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках, але при цьому вони хочуть розуміти, що мобілізація — це "рівна історія". 

Своїми думками про новий закон про мобілізацію Стаховський поділився інтерв’ю журналістці РБК-Україна Юлії Гаюк. 

"Я його не читав, тому не можу вам сказати. Знаю лише те, що прибрали статтю про демобілізацію, що не є достатньо позитивно для тих, хто вже два роки обороняє Україну.

Для мене рівень обізнаності людей зараз достатньо високий, а от рівень моральної якості певних структур, які відповідають за те, щоб країна рухалася, повинен змінитися. І я не кажу тільки про гілку законотворчої влади.

Щодня люди гинуть за те, щоб у нас був час підготуватися, змінитись та зрозуміти: це війна, яку ми можемо закінчити або перемогою, або програшем, там немає нейтралітету.

Я думаю, що насправді всі українці готові захищати країну. Єдине, в чому проблема, вони хочуть мати розуміння, що це рівна історія, що вони, віддаючи свій ресурс, втрачаючи свою роботу, роблять це свідомо й що люди навколо так само свідомо ухвалюють рішення", — сказав Стаховський. 

Від початку повномасштабного вторгнення Сергій бере участь у російсько-українській війні. Спершу він був у Голосіївському підрозділі Територіальної оборони, згодом перейшов до НГУ, а зараз перебуває в лавах Центру спеціальних операцій "Альфа". 

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