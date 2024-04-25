Топова австралійська тенісистка вибула на рік через травму

Джерело - Чемпіон.

Австралійська тенісистка Сторм Гантер, яка посідає 3 місце в парному розряді, через травму ахіллового сухожилля опинилася поза грою на 12 місяців.

Про це вона повідомила у своєму Instagram, прикріпивши фото, яке зробили після операції.

«Операцію зробили. Тепер починається шлях до відновлення. Дуже дякую всім за підтримку та добрі слова. Останні дні були складними, попереду їх ще більше, але я зроблю все можливе, щоб повернутися якнайшвидше. Навколо мене найкраща команда, тому я відчуваю вдячність!! З любов“ю, Сторм», — написала Гантер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STORM HUNTER (@stormcsanders)

Пізніше один із вболівальників запитав тенісистку, скільки займе реабілітація. Австралійка відповіла, що відновлення триватиме близько 12 місяців, але вона сподівається, що їй вдасться повернутися на корт швидше.

29-річна Гантер — одна з найкращих парниць у світі. В листопаді минулого року вони піднялася на першу сходинку парного рейтингу WTA. На Вімблдоні-2023 вона разом з Елізою Мертенс дісталася фіналу, де поступилася Се Шувей та Барборі Стрицовій.