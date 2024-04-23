Стаховський — про Мєдвєдєва: Набрав у рота води і досі мовчить

Джерело - Суспільне Культура.
Колишній український тенісист, а нині військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Стаховський розкритикував 4-ту ракетку світу Даніїла Мєдвєдєва за відсутність заяв щодо війни.
Своїм ставленням до росіянина Сергій поділився в інтерв’ю "Суспільному".
"Я знаю, що він із родиною виїхав із Росії ще у 2017 році. Ніхто з його близьких у Росії не живе. Але він, як ота риба, набрав у рота води, досі мовчить і нічого не сказав щодо того, що коїться в Україні", — сказав Стаховський.
Нагадаємо, нещодавно Мєдвєдєв у всій красі продемонстрував російську культуру на турнірі в Монте-Карло, обматюкавши суддю.
Серед представників російського тенісу відкрито висловлювалася проти дій своєї влади лише Дар’я Касаткіна. Перша ракетка України Еліна Світоліна казала, що "дуже вдячна їй за ту позицію, яку вона зайняла".