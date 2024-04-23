Стаховський — про Мєдвєдєва: Набрав у рота води і досі мовчить

Колишній український тенісист, а нині військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Стаховський розкритикував 4-ту ракетку світу Даніїла Мєдвєдєва за відсутність заяв щодо війни.

Своїм ставленням до росіянина Сергій поділився в інтерв’ю "Суспільному".

"Я знаю, що він із родиною виїхав із Росії ще у 2017 році. Ніхто з його близьких у Росії не живе. Але він, як ота риба, набрав у рота води, досі мовчить і нічого не сказав щодо того, що коїться в Україні", — сказав Стаховський.