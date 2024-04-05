Відомий тенісист анонсував повернення на корт

Австралійський тенісист Нік Кіріос заявив, що вже скоро здійснить своє довгоочікуване повернення на корт.

Про це фіналіст Вімблдону-2022 розповів в інтерв’ю пресслужбі Australian Open.

"Скоро я повернуся на корт і дам ще трохи приводів для радощів, це точно. Напевно, це був один із найскладніших років у моєму тенісному житті. Усе інше було чудовим, я не можу ні на що скаржитися.

Але щодо тенісу, то в мене було кілька дуже складних розмов із собою. Типу, навіщо я все це роблю? Але я знаю, що всередині мене все ще горить вогонь, і це добре.

Наступного тижня я вперше битиму по м’ячу, тож, щойно я повернуся на корт, буде ще багато роботи над розробкою зап’ястка та всього тіла. Але я обов’язково повернуся. Просто складно назвати точну дату, бо травма була доволі серйозною", — сказав Кіріос.