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Відомий тенісист анонсував повернення на корт

Сьогодні 22:00 194 0
Відомий тенісист анонсував повернення на корт
#Нік Кіріос

Джерело - Australian Open.

Австралійський тенісист Нік Кіріос заявив, що вже скоро здійснить своє довгоочікуване повернення на корт. 

Про це фіналіст Вімблдону-2022 розповів в інтерв’ю пресслужбі Australian Open. 

"Скоро я повернуся на корт і дам ще трохи приводів для радощів, це точно. Напевно, це був один із найскладніших років у моєму тенісному житті. Усе інше було чудовим, я не можу ні на що скаржитися.

Але щодо тенісу, то в мене було кілька дуже складних розмов із собою. Типу, навіщо я все це роблю? Але я знаю, що всередині мене все ще горить вогонь, і це добре.

Наступного тижня я вперше битиму по м’ячу, тож, щойно я повернуся на корт, буде ще багато роботи над розробкою зап’ястка та всього тіла. Але я обов’язково повернуся. Просто складно назвати точну дату, бо травма була доволі серйозною", — сказав Кіріос. 

Через постійні проблеми зі здоров’ям у 2023 році Нік зіграв лише 1 матч на рівні ATP. За час відсутності 28-річний австралієць встиг попрацювати коментатором та відзначитися неоднозначним висловлюванням щодо заробітку жінок та чоловіків у тенісі. Кіріос поскаржився, що деякі жінки, граючи менше сетів, ніж чоловіки, заробляють більше грошей. 

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