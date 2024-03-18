Алькарас: Останні два місяці мені не подобалося виходити на корт

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2) не почувався щасливим протягом останніх місяців, коли йому не вдавалося показувати свій найкращий теніс.

Про це 2-разовий переможець турнірів Великого шолому розповів після перемоги над Даніїлом Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллсу.

- Минуло дев'ять місяців відтоді, як ви виграли титул, у що, я думаю, багато хто не повірив би, враховуючи ваш послужний список. Коли ви реалізували сьогодні матчбол, чи можете ви висловити словами свої почуття та емоції?.

Ну, так. Це важко передати словами, тому що в мене були дуже важкі місяці. Скажімо, останні два місяці мені було важко знайти себе, мені не подобалося виходити на корт. Я не був собою на корті останні десь 2-3 місяці, тому мені було важко. Для мене багато значить взяти цей трофей, виграти цей турнір, тому що я подолав багато проблем у голові, багато проблем фізично. Це було так незвично. І не тому, що я не вигравав турніри після Вімблдону.

Для мене це не має значення. Справа у відчуттях, як я вже говорив. Для мене неважливо, виграю я турніри чи ні. Я отримую задоволення від гри в теніс, коли виходжу на корт і показую свою гру. Це єдине, що має значення. Тому я дуже, дуже радий виграти цей трофей, тому що я знайшов себе на цьому турнірі, і мені було дуже, дуже добре.

- Чи отримували ви менше задоволення від перебування на корті, коли не вигравали титули?

- Це був справді складний період після Вімблдону. Я не міг знайти свій стиль, свою гру, але в будь-якому разі, після Вімблдону я насолоджувався справді гарною американською серією. У Пекіні та Шанхаї я виступив досить добре. Наприкінці року я грав не дуже добре, але це не мало значення, тому що я все одно отримував задоволення.

Тільки останні кілька місяців мені було важко, тому що я не знаходив себе. Я намагався отримувати задоволення на корті. Моя сім'я, моя команда, близькі мені люди говорили мені про це, про те, що зі мною сталося, що я не посміхаюся так часто, як раніше. Тож це був складний період, але після Вімблдону я ще насолоджувався своїм часом на корті.