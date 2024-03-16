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Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою

Сьогодні 21:53 944 0
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою

Джерело - Чемпіон.

Вранці 16 березня 22-річна українська тенісистка Анастасія Павловська виграла турнір W15 Karaganda у парному розряді.

Партнеркою киянки (принаймні столиця України значиться як резиденція тенісистки на сайті Федерації тенісу України) була росіянка, що представляє Владивосток - Вікторія Михайлова.

"З моєю @2vika00m0 (нікнейм Михайлової в інстаграмі)", - підписала чемпіонське фото Поплавська, супроводивши його емодзі - сердечко.

"Безпрапорна" росіянка також поділилася світлиною з переможним кубком.

Як виявилось, Поплавська не вперше грає пару з партнеркою із країни-агресорки. У серпні 2023 року вона грала разом зі своєю тезкою Сухотіною.

Ми звернулися за коментарем до пресслужби ФТУ.

"Так, ми знаємо, що Поплавська грає з росіянками. На жаль, федерація ніяк не може заборонити українським тенісисткам грати пару з представницями ворожих країн", - сказав прессекретар Юрій Сосновський.

Також Чемпіон намагався взяти коментар у віцепрезидента федерації Євгена Зукіна, але той наразі не відповідає на наші дзвінки.

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