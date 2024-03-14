Стали відомі міста, які приймуть Кубок Девіса-2024

Джерело - Davis Cup.

Груповий етап фіналу Кубку Девіса-2024 прийматимуть чотири міста: Болонья, Манчестер, Валенсія та Чжухай.

Про це повідомляють на офіційному сайті турніру.

Ігри пройдуть з 10 по 15 вересня. На фінальному груповому етапі змагатимуться 16 команд. Дві перші сходинки з кожної групи вийдуть до плей-оф, який відбудеться з 19 по 24 листопада в Малазі.

Зазначимо, що брати участь будуть Італія, Австралія, Велика Британія, Іспанія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Канада, Чилі, Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Словаччина та США.

Жеребкування фінального групового етапу заплановане на 19 березня.

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