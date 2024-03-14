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Стали відомі міста, які приймуть Кубок Девіса-2024

Сьогодні 14:10 140 0
Стали відомі міста, які приймуть Кубок Девіса-2024
#Кубок Девіса

Джерело - Davis Cup.

Груповий етап фіналу Кубку Девіса-2024 прийматимуть чотири міста: Болонья, Манчестер, Валенсія та Чжухай.

Про це повідомляють на офіційному сайті турніру.

Ігри пройдуть з 10 по 15 вересня. На фінальному груповому етапі змагатимуться 16 команд. Дві перші сходинки з кожної групи вийдуть до плей-оф, який відбудеться з 19 по 24 листопада в Малазі.

Зазначимо, що брати участь будуть Італія, Австралія, Велика Британія, Іспанія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Канада, Чилі, Чехія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Словаччина та США.

Жеребкування фінального групового етапу заплановане на 19 березня.

Нагадаємо, 14 березня українська тенісистка Марта Костюк (32) зіграє проти росіянки у чвертьфіналі турніру BNP Paribas Open Indian Wells категорії WTA 1000. Букмекери назвали фаворитку протистояння

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